Eränkävijöiden tuorein kausi on sen viimeinen Ylellä.

Suositusta Eränkävijät-sarjasta alkoivat tällä viikolla jo 11. tuotantokauden jaksot. Sarjan sosiaalisen median tilillä kerrotaan surullisia uutisia faneille.

– Eränkävijöiden uusi kausi on nyt katsottavissa Areenasta! 11. kausi on samalla viimeinen kausi Ylellä. Kenen seikkailuja odotat eniten tällä kaudella, ja mitkä ovat kautta aikain parhaat Eränkävijät-muistosi? kirjoituksessa lukee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Eränkävijät-luonto-ohjelmassa seurataan suomalaisten eränkävijöiden metsästystä, kalastusta ja muita luontoharrastuksia. Erityisesti katsojien sydämet on valloittanut Äijä-koira.

11. kaudella survivalisti Sakke Raappana yrittää selviytyä erämaassa ilman karttaa, vähillä eväillä ja talvipakkasilla. Katja Aaltonen metsästää suurriistaa itärajalla, Aki Huhtanen ja Äijä saavat jättisaaliita ja Jani Grönlund tekee omat pyyntivälineet. Sarjassa he ja muut uudet päähenkilöt tallentavat kameroilleen eräelämän onnistumiset ja rankimmat hetket.