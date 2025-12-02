



FIS:n suomalaisjäsen: Venäläishiihtäjät viipymättä kisoihin – Norjasta kajahti vastalause Saako Johannes Hösflot Kläbo venäläisiä kirittäjiä maailmancupin kisoihin? Ei saa, jos se on Trondheimin pormestarista kiinni. 2019 Trond Tandberg Julkaistu 02.12.2025 17:49 Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n tulee viipymättä hyväksyä venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita kilpailuihinsa, täsmentää FIS:n hallituksen suomalaisjäsen Martti Uusitalo. Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS linjasi tiistaina, että myös FIS:n tulee päästää venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat tavoittelemaan paikkaa tämän talven Milano-Cortinan olympialaisiin. CAS:n päätös koskee 12 venäläistä ja viittä valkovenäläistä urheilijaa, jotka täyttävät neutraalin statuksen vaatimukset ja voivat hakea paikkaa talven olympialaisiin. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on viimeisten lajiliittojen joukossa edelleen estänyt venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen kilpailuihinsa. FIS tiedotti tiistaina, että CAS-päätöksen saaneet urheilijat voivat nyt aloittaa neutraalin statuksen hakemisen hiihtoliitolta. Neutraalius tarkoittaa tässä vaiheessa, että urheilijoilla ei saa olla mitään kytköksiä Venäjän tai Valko-Venäjän armeijaan tai kansallisiin turvallisuuselimiin eivätkä he ole esiintyneet tukemassa maiden sotatoimia Ukrainassa. Haku aukeaa välittömästi FIS ei kuitenkaan täsmennä tiedotteessaan, millä aikataululla venäläiset ja valkovenäläiset voivat päästä mukaan kansainvälisiin hiihtokilpailuihin. FIS:n hallituksen suomalaisjäsenen Martti Uusitalon mukaan tämän on tapahduttava nyt viipymättä.





– Tämä tarkoittaa sitä, että kun CAS tällaiseen päätökseen on tullut, niin viipymättä kansainvälinen lajiliitto sitten tekee tarvittavat järjestelyt sen eteen, että nämä kyseiset, tässä tapauksessa neutraalin statuksen omaavat urheilijat pääsevät osallistumaan karsintakilpailuihin tai FIS:n alaisiin kilpailuihin, Uusitalo selventää MTV Urheilulle.

Maastohiihdossa näillä tarkoitetaan maailmancupin kilpailuita, mutta esimerkiksi freestylelajeissa on myös muita kisoja, joista kerätään vaadittavia rankingpisteitä olympialaisiin.

CAS:iin valittaneiden urheilijoiden listalla ei näy kovan luokan hiihtäjänimiä. Näin ollen esimerkiksi Aleksandr Bolshunovilla ja Veronika Stepanovalla ei toistaiseksi ole asiaa Milano–Cortinan kisoihin.

– Minulla ei tarkkaa listaa ole, mutta tämän hetken tiedon valossa nämä niin sanotut nimekkäät, ennen tätä heidän poissulkemista menestyneet urheilijat, eivät mitä ilmeisimmin täytä tätä neutraliteettia, Uusitalo arvioi.

Päästetäänkö venäläiset Trondheimiin?

Vaikka venäläiset nyt saavat hakea osallistumisoikeutta FIS:n alaisiin kisoihin, on tie maailmancupin kisoihin todellisuudessa mutkikkaampi.

Esimerkiksi Norjan Trondheimin pormestari Kent Ranum ehti jo ilmoittaa, että venäläisurheilijat eivät ole tervetulleita kaupunkiin tulevan viikonlopun maailmancupin kisojen yhteydessä.

– Onko kenties urheilijoilla, ja täytyy muistaa, että neutraliteetti koskee myös valmentajia ja huoltajia, niin onko heillä esimerkiksi Schengen-viisumit olemassa? Uusitalo pohtii.

Venäläiset ja valkovenäläiset tarvitsevat Schengen-viisumin eli lyhytaikaisen maahantuloluvan päästäkseen EU:n sekä Norjan ja Sveitsin maaperälle.

– Ja alueellinen pormestari tai toimielin voi sitten tehdä jotain päätöksiä tai sitten maat itsessään. Onhan se yksi asia, mitä urheiluyhteisö päättää, mutta mitä valtiolliset toimijat päättävät, on asia, joka on urheiluyhteisön ulkopuolella, Uusitalo jatkaa.

– Varmaan tässä on tämäntyyppisiä, voisiko sanoa, elementtejä tai hankauksia, jotka varmaan näyttelevät varsinkin nyt Pohjoismaissa isompaa roolia kuin kenties Keski-Euroopassa.

– Voi hyvin olla, että on tiettyjä maita, joissa yksinkertaisesti nämä urheilijat eivät pysty urheilemaan tai he eivät pääse maahan.

Trondheimin jälkeen maailmancupin kisat jatkuvat joulukuun puolivälissä Sveitsin Davosissa. Sieltä kiertue suuntaa jo Italian Toblachiin vuodenvaihteessa käynnistyvälle Tour de Ski -kiertueelle.

Juttua päivitetty klo 18.27: Bolshunovin oikeaksi etunimeksi korjattu Aleksandr.