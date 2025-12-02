Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n tulee viipymättä hyväksyä venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita kilpailuihinsa, täsmentää FIS:n hallituksen suomalaisjäsen Martti Uusitalo.
Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistui CAS linjasi tiistaina, että myös FIS:n tulee päästää venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat tavoittelemaan paikkaa tämän talven Milano-Cortinan olympialaisiin.
CAS:n päätös koskee 12 venäläistä ja viittä valkovenäläistä urheilijaa, jotka täyttävät neutraalin statuksen vaatimukset ja voivat hakea paikkaa talven olympialaisiin.
Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on viimeisten lajiliittojen joukossa edelleen estänyt venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen kilpailuihinsa.
FIS tiedotti tiistaina, että CAS-päätöksen saaneet urheilijat voivat nyt aloittaa neutraalin statuksen hakemisen hiihtoliitolta.
Neutraalius tarkoittaa tässä vaiheessa, että urheilijoilla ei saa olla mitään kytköksiä Venäjän tai Valko-Venäjän armeijaan tai kansallisiin turvallisuuselimiin eivätkä he ole esiintyneet tukemassa maiden sotatoimia Ukrainassa.
Haku aukeaa välittömästi
FIS ei kuitenkaan täsmennä tiedotteessaan, millä aikataululla venäläiset ja valkovenäläiset voivat päästä mukaan kansainvälisiin hiihtokilpailuihin. FIS:n hallituksen suomalaisjäsenen Martti Uusitalon mukaan tämän on tapahduttava nyt viipymättä.