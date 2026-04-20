ADHD:sta puhutaan yhä enemmän, mutta häiriö typistyy helposti vain yhteen muottiin. ADHD voi olla myös lähes näkymätöntä ja toimintakyvyltään arvaamattoman vaihtelevaa.
ADHD:seen liittyvät stereotyyppiset olettamukset vaikuttavat yhä vahvasti ihmisten mielikuviin kyseisestä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä.
ADHD-stereotyyppi liittyy usein vahvasti vilkkaaseen, häiritsevästi käyttäytyvään pikkupoikaan, joka ei pysy paikallaan ja keskeyttää jatkuvasti.
– Stereotypian voi heittää romukoppaan, psykologi Juulia Järvdike kommentoi Huomenta Suomen aamussa.
Järdvike muistuttaa, että ADHD:sta puhuttaessa toimintakyky voi vaihdella rajusti.
– Ei ihmisestä ulospäin voi välittömästi sanoa, onko tällä ihmisellä ADHD vai ei, hän muistuttaa.
Päällä tai pois päältä -ilmiö näkyy arjessa
Järvdiken mukaan tutkimus viittaa siihen, että ADHD-aivoissa motivaatio ja energia eivät aina käyttäydy tasaisena käyränä, vaan vaihtelevat ääripäiden välillä.
– Motivaatio ja aikaansaaminen eivät ole lineaarista, vaan enemmän "päällä tai pois päältä" -tyyppistä, hän kuvailee.