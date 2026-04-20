Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on eronnut puolisostaan Atte Ailiosta. Virta kertoo asiasta Instagram-tilillään.

– Parisuhteeni on päättynyt jokin aika sitten. Olemme yhdessä valinneet jatkaa matkaa erillään, kiitollisena kaikesta siitä mitä yhdessä on ollut, hän kirjoittaa postauksessaan.

Virta kirjoittaa postauksessaan, että hänen parisuhteensa tilasta on noussut epäilyjä, ja että hän halusi kertoa asiasta itse säästääkseen läheisensä asiaan liittyviltä kyselyiltä.

Virta kertoo, että hän, hänen tyttärensä ja heidän Urho-koiransa ovat muuttaneet uuteen kotiin.

– Kun nyt kevätauringon värittämässä mun, minin ja Urhon uuden kodin olohuoneessa katsoin viime vuonna eri elämäntilanteessa kuvattua Yökylässä Maria Veitola - jaksoa niin mietin, miten mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan sitä kiitollisuutta, mitä koen siitä, että olen saanut elää juuri tämän ihmissuhteen, hän kirjoittaa.

Yökylässä Maria Veitola -kuvausten aikaan Virta ja hänen entinen puolisonsa elivät uusperhearkea, johon kuului heidän lisäkseen neljä lasta.