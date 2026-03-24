– Olen myös huomannut, että jos suomalaisella hiihtäjällä tulee vähän sairastelua, sitten ollaan kolme viikkoa pois kisoista.

– Tämä on suomalainen on tapa, että kilpaillaan jonkin verran valikoidusti ja halutaan kilpailla vain sellaisissa kilpailuissa, joissa on mahdollisuus pärjätä tai kun ollaan hyvässä kunnossa, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sanoi.

Maailmancupin kokonaiskisan kärkikymmeniköstä Johannes Hösflot Kläbo hiihti 25 kilpailussa, uransa päättäneet Federico Pellegrino ja Jessie Diggins 28 kisaa. Myös esimerkiksi yhdysvaltalainen Gus Schumacher ja Sveitsin Nadine Fähndrich ylittivät 20 kilpailun rajan reippaasti.

Eturivin nimistä ahkerimpiin lukeutuivat Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä , jotka kilpailivat 22 kilpailussa. Pirteästi kaudella hiihtänyt Johanna Matintalo esiintyi 18 kertaa, samoin Vilma Ryytty . Miehistä Lauri Vuorinen hiihti 20 kilpailussa, mutta Iivo Niskanen ja kauden onnistujiin kuulunut Arsi Ruuskanen vain kymmenessä.

Hiihtoniilot: Miksi suomalaiset kilpailevat niin vähän? "Sitten ollaan kolme viikkoa pois kisoista"

– Suomalainen ajatus (harjoitustauosta) perustuu usein aerobiseen harjoitteluun. Ajatellaan, että perustan on toimittava. Ja jotta se perusta toimisi, aerobista harjoittelua pitää tehdä. Sitten pelätään, että kun hiihdetään kilpaa paljon, perusta pettääkin. Tässäkin tapauksessa urheilijat ovat kuitenkin niin kokeneita, ja he ovat tehneet perustyötä jo vuosikausia, ettei se pohja sieltä mihinkään karkaa.