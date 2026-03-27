Petter Northug ja hänen veljensä Even Northug hiihtivät Norjan mestareiksi parisprintissä perjantaina. Kisasta ei selvitty kuitenkaan ilman kohuja.

Northugit sivakoivat Strindheimin ykkösjoukkueen mestariksi 1,3 sekunnin erolla.

Kisan jälkeen jälkipyykkiä pestiin Norjassa kuitenkin oikein kunnolla. Petter Northug nimittäin kolasi ensimmäisellä hiihto-osuudellaan Kjelsåsia edustavan Edvard Sandvikin ulos radalta. Sandvik kaatui tämän seurauksena lumihankeen.

Kjelsås jäi kisassa lopulta 11:nneksi, yli 40 sekunnin päähän Northugien voittoajasta.

Northug itse ei pelännyt kisan jälkeen mahdollisia jatkotoimenpiteitä, vaan sysäsi syyn Sandvikille, joka änkesi mestarihiihtäjän mielestä väärään paikkaan.

– Siinä tapauksessa hänet hylätään, jos hän itse menee sinne, missä ei ole tilaa, Northug kuittasi TV2:lle VG:n mukaan.

Kisan tuomariston puheenjohtaja Torbjörn Broks Pettersen kertoi VG:lle, ettei Northugin tönäisy aiheuttanut jatkotoimenpiteitä. Lumeen päätynyt Sandvik puolestaan sai tilanteesta suullisen varoituksen.

TV2:n hiihtoasiantuntija Petter Skinstad tyrmistyi tuomariratkaisusta täysin.

– Tuomaristo teki virheen, Petter Northug teki virheen. Hän on radalla oikeassa paikassa, mutta se ei anna hänelle oikeutta työntää kilpailijoita pois radalta. On sallittua tuupata ja käyttää hieman voimaa, mutta työntää ei saa. Se on epäurheilijamaista ja rikkoo sääntöjä, Skinstad jyrisee.