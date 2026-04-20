Taiteen akateemikko, tekstiilitaiteilija Vuokko Nurmesniemi on kuollut 96-vuotiaana.
Vuokko Nurmesniemi kuoli eilen Helsingissä. Asiasta kertoi STT:lle Nurmesniemen veljentytär.
Nurmesniemi oli suomalaisen vaatesuunnittelun uranuurtaja sekä laajaa kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnustusta saanut muotoilija.
1950-luvulla Nurmesniemi toimi muun muassa Marimekon suunnittelijana. Hän suunnitteli monia klassikoiksi muodostuneita vaatteita, kuten pystyraitaisen Jokapoika-paidan.
Oman Vuokko-nimisen yrityksensä Nurmesniemi perusti 1960-luvulla.
Taiteen akateemikoksi hänet valittiin vuonna 2007.