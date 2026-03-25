MTV Uutisten haltuunsa saaman sähköpostin mukaan oikeuspäätös ei johda merkittäviin muutoksiin Wolt-lähettien työssä. "Outo tilanne oikeusvaltiossa", sanoo asiantuntija.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös ei näytä muuttavan Wolt-lähettien asemaa.

MTV Uutisten haltuunsa saamassa viime viikolla lähetetyssä sähköpostissa Wolt kertoo läheteilleen, että nämä voivat jatkaa kuljetusten tekemistä normaalisti.

Työsuojeluviranomainen ei näe asiassa ongelmaa. Työoikeuden asiantuntija sanoo kuitenkin tilanteen olevan oikeusvaltiossa kummallinen.

Mistä oikein on kyse?

Oikeus: Työntekijöitä, Wolt: Yrittäjiä

KHO antoi viime vuonna ennakkopäätöksen, jonka mukaan Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yhtiöön.

Päätös oli merkittävä ratkaisu vuosikausien vääntöön siitä, ovatko Woltin ruokalähetit yrittäjiä vai työntekijöitä.

Määrittely vaikuttaa siihen, minkälaisia sosiaalivakuutusmaksuja Woltin tulee lähettien turvaksi maksaa ja ovatko lähetit oikeutettuja vaikkapa työterveyteen tai vuosilomiin – ja lopulta myös siihen, millä hinnalla Wolt pystyy myymään palveluaan jokaiselle suomalaiselle.

Wolt kertoi päätöksen jälkeen ryhtyvänsä toimiin lähettien aseman selvittämiseksi, mutta haki myöhemmin KHO:n ratkaisun purkua.

Viime torstaina 19. maaliskuuta KHO päätti pitää päätöksensä lopullisesti voimassa: lähetit ovat työsuhteessa, eivät yrittäjiä.

Työaikalain piiriin lähetit eivät KHO:n mukaan kuulu, sillä he voivat itse päättää työajoistaan, mutta muutoin lähetit ovat Woltille juridisesti alisteisia työntekijöitä.