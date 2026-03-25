MTV Uutisten haltuunsa saaman sähköpostin mukaan oikeuspäätös ei johda merkittäviin muutoksiin Wolt-lähettien työssä. "Outo tilanne oikeusvaltiossa", sanoo asiantuntija.
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös ei näytä muuttavan Wolt-lähettien asemaa.
MTV Uutisten haltuunsa saamassa viime viikolla lähetetyssä sähköpostissa Wolt kertoo läheteilleen, että nämä voivat jatkaa kuljetusten tekemistä normaalisti.
Työsuojeluviranomainen ei näe asiassa ongelmaa. Työoikeuden asiantuntija sanoo kuitenkin tilanteen olevan oikeusvaltiossa kummallinen.
Mistä oikein on kyse?
Oikeus: Työntekijöitä, Wolt: Yrittäjiä
KHO antoi viime vuonna ennakkopäätöksen, jonka mukaan Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yhtiöön.
Päätös oli merkittävä ratkaisu vuosikausien vääntöön siitä, ovatko Woltin ruokalähetit yrittäjiä vai työntekijöitä.
Määrittely vaikuttaa siihen, minkälaisia sosiaalivakuutusmaksuja Woltin tulee lähettien turvaksi maksaa ja ovatko lähetit oikeutettuja vaikkapa työterveyteen tai vuosilomiin – ja lopulta myös siihen, millä hinnalla Wolt pystyy myymään palveluaan jokaiselle suomalaiselle.
Wolt kertoi päätöksen jälkeen ryhtyvänsä toimiin lähettien aseman selvittämiseksi, mutta haki myöhemmin KHO:n ratkaisun purkua.
Viime torstaina 19. maaliskuuta KHO päätti pitää päätöksensä lopullisesti voimassa: lähetit ovat työsuhteessa, eivät yrittäjiä.
Työaikalain piiriin lähetit eivät KHO:n mukaan kuulu, sillä he voivat itse päättää työajoistaan, mutta muutoin lähetit ovat Woltille juridisesti alisteisia työntekijöitä.
"Voit jatkaa kuljetusten tekemistä normaalisti"
MTV Uutisten haltuunsa saamassa sähköpostissa Wolt kertoo läheteilleen, ettei päätös käytännössä muuta mitään.
Viesti on lähetetty perjantaina 20. maaliskuuta.
– Haluamme kertoa selkeästi, että voit jatkaa kuljetusten tekemistä normaalisti, sähköpostissa painotetaan.
Viestissä todetaan, että työmallin kehittämistä jatketaan lähettien palautteen ja kokemusten pohjalta.
– Jos teemme muutoksia, jotka vaikuttavat sinuun tai kumppanuuteemme, kerromme niistä hyvissä ajoin, sähköpostin lopussa todetaan.
Wolt vetoaa siihen, että KHO:n ratkaisu perustuu vuoden 2021 olosuhteisiin.
Oikeudessa on riidelty nimenomaan vuonna 2021 tehdystä päätöksestä, jossa Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoi ruokalähettien olevan työsuhteessa.
Vime viikolla julkaisemassaan tiedotteessa Wolt toteaa, että sen lähettimalli on vuoden 2021 jälkeen muuttunut merkittävästi.
– Esimerkiksi teemme nykyisin yhteistyötä vain yrittäjien kanssa, joilla on Y-tunnus ja jotka voivat järjestää työnsä itsenäisesti, tiedotteessa sanotaan.
Asiantuntija: Outo tilanne
Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen huomauttaa KHO:n ratkaisun perustuvan kokonaisarviointiin.
On hankala sanoa, ovatko Wolt-kuljettajien työnteon järjestelyt muuttuneet vuoden 2021 jälkeen niin paljon, ettei oikeuspäätös silloisista järjestelyistä vaikuttaisi nykyiseen tilanteeseen.
– Mutta on se oikeusvaltiossa outo tilanne, että työnantaja ei reagoi mitenkään korkeimman oikeusviranomaisen antamaan lopulliseen päätökseen, Koskinen sanoo.
– Kyllähän Wolt itsekin tunnustaa sen, että osa [läheteistä] on työntekijöitä. Silloin kaikkien työntekijöiden asema pitää järjestää sen mukaisesti ja maksaa esimerkiksi kaikki työnantajan sosiaaliturvamaksut, Koskinen toteaa.
Ainakaan pelkkä Y-tunnuksen vaatiminen ei Koskisen mukaan tee läheteistä yrittäjiä. Oleellista on, missä työolosuhteissa ruokakuljetuksia käytännössä tehdään.
KHO:n arvioinnissa lähettityöt täyttivät vuonna 2021 kaikki työsopimuslain mukaiset työsuhteen tunnusmerkit.
Erityisesti väliä oli myös vaikkapa sillä, että Wolt pystyy seuraamaan ja valvomaan lähettien työsuorituksia sovelluksen kautta.
Viranomainen: Ei ongelmaa
Työsuojeluviranomainen ei näe Woltin valitsemassa linjassa erityistä ongelmaa.
Näin kertoo MTV Uutisille lupa- ja valvontaviraston harmaan talouden torjunnan yksikön päällikkö Eerik Tarnaala.
Kuljetukset saavat siis jatkua normaalisti.
– Korkeimman hallinto‑oikeuden päätös koski vanhoja sopimusehtoja, Tarnaala toteaa.
Myös Tarnaalan mukaan on kuitenkin erittäin vaikeaa arvioida, kuinka suuria Wolt-kuskien olosuhteissa vuoden 2021 jälkeen tapahtuneet muutokset ovat.
– Kun yksittäiset pienet asiat sopimusrakenteessa muuttuvat, ne vaikuttavat kokonaisuuden balanssiin, Tarnaala muotoilee.