Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat saavat luvan palata kansainvälisen uintiliiton (WA) kilpailuihin ilman rajoituksia. Urheilijat saavat tästä eteenpäin urheilla Venäjän lipun alla ja sonnustautua maansa tunnuksiin. Kanvainvälinen uintiliitto ilmoitti asiasta maanantaina.

Maiden urheilijat ovat olleet suljettuna kansainvälisistä kilpailuista talvella 2022 laajentuneesta Ukrainan sodasta asti.

Pieni määrä venäläisiä ja valkovenäläisiä uimareita nähtiin Pariisin olympialaisissa neutraalein tunnuksin. Nyt urheilijat ovat WA:n mukaan tervetulleita mukaan, kunhan ovat ensin läpäisseet onnistuneesti vähintään neljä doping-testiä.

Seuraavat uinnin MM-kisat järjestetään ensi vuonna Budapestissa.

– Viimeisen reilun kolmen vuoden aikana kansainvälinen uintiliitto on onnistunut varmistamaan, että konflikti voidaan pitää urheilutapahtumien näyttämöiden ulkopuolella, liiton puheenjohtaja Husain Al-Musallam sanoi tiedotteessa.

Kansainvälinen uintiliitto oli jo aiemmin poistanut rajoitukset junioreiden kilpailuista.

– Tämä päätös ei kunnioita yli 650 ukrainalaisurheilijan muistoa, jotka eivät enää koskaan kilpaile nimenomaan Venäjän federaation aseellisen aggressiivisuuden vuoksi, Ukrainan urheiluministeri Matvi Bidnyi puolestaan sanoi.

– Puhumme urheilijoista, jotka edustavat sellaista valtiota, joka tappaa ukrainalaisia joka päivä, tuhoaa kaupunkejamme, hävittää asuinrakennuksia, sairaaloita, kouluja ja urheilijoiden olosuhteita, Ukrainan uimaliiton tiedote lisäsi.