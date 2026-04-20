Sofia Virta kertoi hänen ja Atte Ailion parisuhteesta Yökylässä Maria Veitola -ohjelman viikko sitten esitetyssä jaksossa. Virta ilmoitti kaksikon erosta maanantaina 20. huhtikuuta.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi maanantaina Instagramissa, että hän ja hänen puolisonsa Atte Ailio ovat eronneet. Eropäätös oli Virran mukaan yhteinen.
Virta avasi hänen ja Ailion kodin ovet toimittaja-juontaja Maria Veitolalle viikko sitten televisossa nähdyssä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa. Helsingissä sijaitsevassa asunnossa asuivat Virran ja Ailion lisäksi Virran tytär ja Ailion kolme teini-ikäistä lasta.
Virta ja Ailio olivat aluksi vain ystäviä. Uusperheen koti oli alun perin Ailion.
– Olen kyläillyt täällä kaverina tosi paljon. Kun asuin Kaarinassa ja Turussa, niin olin täällä tosi paljon yötä, kun kävin terapiaopinnoissa, Virta kertoi esitellessään Veitolalle silloista kotiaan.
Sofia Virta ja Atte Ailio itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2025.All Over Press