Erikoinen sattuma johdatti Sofia Virran ja Atte Ailion yhteen | MTV Uutiset

Erikoinen sattuma johdatti Sofia Virran ja ex-puolison yhteen Sofia Virta ja Atte Ailio ovat eronneet. All Over Press Julkaistu 46 minuuttia sitten Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Sofia Virta kertoi hänen ja Atte Ailion parisuhteesta Yökylässä Maria Veitola -ohjelman viikko sitten esitetyssä jaksossa. Virta ilmoitti kaksikon erosta maanantaina 20. huhtikuuta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi maanantaina Instagramissa, että hän ja hänen puolisonsa Atte Ailio ovat eronneet. Eropäätös oli Virran mukaan yhteinen. Virta avasi hänen ja Ailion kodin ovet toimittaja-juontaja Maria Veitolalle viikko sitten televisossa nähdyssä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa. Helsingissä sijaitsevassa asunnossa asuivat Virran ja Ailion lisäksi Virran tytär ja Ailion kolme teini-ikäistä lasta. Virta ja Ailio olivat aluksi vain ystäviä. Uusperheen koti oli alun perin Ailion. – Olen kyläillyt täällä kaverina tosi paljon. Kun asuin Kaarinassa ja Turussa, niin olin täällä tosi paljon yötä, kun kävin terapiaopinnoissa, Virta kertoi esitellessään Veitolalle silloista kotiaan. Sofia Virta ja Atte Ailio itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2025.All Over Press

Virran mukaan hän ja Ailio väänsivät tuohon aikaan politiikkaa keskenään.

– Olimme ihan eri mieltä mielestämme. Siksi en olisi ikinä uskonut, että joskus asun täällä, hän sanoi.

– Muistan, että joku joskus heitti aina välillä, että te olette jotenkin niin samanlaisia. Muistan, että aina nauroimme, ja sanoin joskus jotenkin niin, että emme todellakaan ole, ei meistä voisi ikinä mitään paria tulla. Ei se ollut mahdollistakaan, koska olin eri parisuhteessa ja hänelläkin oli omia juttujaan, hän jatkoi.

Virta ajatteli, että hän ja Ailio olivat kenties jonkinlaiset kadonneet kaksoset entisestä elämästä.

– Mutta nyt olemme sitten todenneet, että elämä voi olla yhteistä.

Vuosia myöhemmin Virta aloitti työt kansanedustajana ja etsi kuumeisesti asuntoa Helsingistä. Muuan tuntematon mies tarjosi hänelle sattumalta asuntoa Ailion naapurista.

– Ehkä tämän tuntemattoman silloisen vuokranantajan ansiosta meistä tuli perhe. Emme me varmaan muuten olisi olleet niin tiiviisti tekemisissä siinä elämänvaiheessa tai sen jälkeen, Virta pohti.

Virta kertoi maanantaina julkaisemassaan Instagram-postauksessa, että hän, hänen tyttärensä ja heidän Urho-koiransa ovat muuttaneet uuteen kotiin.

– Kun nyt kevätauringon värittämässä mun, minin ja Urhon uuden kodin olohuoneessa katsoin viime vuonna eri elämäntilanteessa kuvattua Yökylässä Maria Veitola -jaksoa, niin mietin, miten mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan sitä kiitollisuutta, mitä koen siitä, että olen saanut elää juuri tämän ihmissuhteen, hän kirjoittaa postauksessaan.