Sergei ja Arman kokevat tulleensa huijatuiksi. Rakennusalalla toimivat virolaiset työnvälitysfirmat kiistävät rahan pimittämisen ja työntekijöiden oikeuksien polkemisen.

Viime syksynä kazakstanilaisen Armanin, 32, unelma kävi toteen, kun hän sai työpaikan Suomesta.

Hän tuli Suomeen virolaisen rakennusalan henkilöstövuokrausfirman Svarga Workin hitsaajaksi.

Arman kokee, että hänen tietämättömyyttään käytettiin hyväksi ja nyt hänellä on palkkasaatavia kahden kuukauden työn jälkeen jopa 1 500 euroa.

Myös valkovenäläisellä Sergeillä, joka tuli Suomeen Andi Retro Ou -nimisen virolaisen rakennusalan vuokratyöfirman kautta, on tuhansia euroja saatavia entiseltä työnantajaltaan.

Armanin ja Sergein nimet on muutettu, mutta heidän henkilöllisyytensä ovat MTV Uutisten tiedossa.

Hälytysmerkit jo saapumispäivänä

Ensimmäiset hälytysmerkit tulivat vastaan heti Helsinki-Vantaan lentokentällä. Sieltä Armanin olisi pitänyt mennä itsenäisesti työpaikalleen Pohjois-Karjalaan, mutta häntä ei ohjeistettu mitenkään.

– Soittelin yhteyshenkilölleni, mutta hän sanoi, ettei ole koskaan käynyt Helsingissä tai Helsinki-Vantaan lentokentällä, Arman muistelee stressaavaa ensikosketustaan Suomeen.

Lopulta R-kioskin myyjä auttoi Armania ostamaan junaliput ja neuvoi, miten tämä pääsee määränpäähänsä.

Perillä odotti toinen ikävä yllätys.

Svarga Work mainostaa nettisivuillaan tarjoavansa ilmaista asuntoa työntekijöilleen, mutta asuinolosuhteista ei ole mainintaa.

Kolme toisilleen tuntematonta työntekijää majoitettiin yhdessä pikkuruiseen yksiöön. Lukuisten valitusten jälkeen yritys lopulta suostui vuokraamaan heille kaksion, mutta Armanin mukaan asunto oli niin kylmä, että he joutuivat nukkumaan ulkovaatteet päällä.

Luihin ja ytimiin menevän kylmyyden lisäksi Armanilla tuli myös ongelmia huonekavereidensa kanssa, kun yksi oli juovuksissa lähes joka ilta.

– Olisin halunnut tulla kotiin lepäämään työpäivän jälkeen, mutta se oli mahdotonta humalaisen kämppiksen takia.

Yritys kuittasi asian olankohautuksella ja puolusteli työntekijää, joka oli ollut jo vuosia heillä töissä.

– Silloin aloin ensimmäistä kertaa tosissani miettiä työpaikan vaihtoa, Arman kertaa.

Arman koki, että häneen suhtauduttiin työpaikalla alentuvasti ja epäkunnioittavasti. Kuvituskuva.MTV

Töykeä työnjohtaja

Myös tunnelma työpaikalla oli kireä ja Arman koki, että työntekijöihin suhtauduttiin epäluuloisesti ja alentuvasti.

Arman ei esimerkiksi saanut juoda taukohuoneessa keitettyä kahvia, vaan häntä läksytettiin, jos hän erehtyi kaatamaan itselleen kahvia.

Venäjänkieliset kollegat sanoivat Armanille, että mikäli paikalla on paljon suomalaisia, työnjohtaja ei koskaan käyttäydy töykeästi.

Armanin työpaikalla valtaosa ihmisistä oli ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä oli vain muutama.

Lopulta Armanille riitti.

Yli 1500 euroa maksamatta

Arman ehti olla Svarga Workilla, joka toimii myös nimellä Alvasar Ou, töissä noin kaksi kuukautta ennen kuin siirtyi töihin nykyiselle työnantajalleen, jossa hänelle alkoi selvitä edellisen työnantajansa laiton toiminta.

Uudessa työpaikassa Armanille toimitettiin lain mukaisesti palkkalaskelmat ja kysyttiin, oliko hän saanut Svarga Workilta palkkalaskelmaa palkanmaksun yhteydessä.

– En ollut sellaista entiseltä työnantajaltani saanut enkä edes koskaan kuullutkaan siitä, Arman kertoo.

Hän vaati palkkalaskelmia edelliseltä työnantajaltaan, mutta niiden saaminen oli työn ja tuskan takana. Firma vetosi mitä kummallisimpiin tekosyihin olla lähettämättä palkkalaskelmia.

– Kun lopulta sain palkkalaskelmat, selvisi, että ne eivät täsmää minulle maksetun palkan kanssa ollenkaan. Minulta puuttuu palkasta yli 1500 euroa kahden kuukauden ajalta. Se on aika iso summa, Arman sanoo.

MTV Uutiset on nähnyt Armanin työsopimuksen Svarga Workin kanssa ja palkkalaskelmat, jotka hän lopulta sai firmalta.

Lukuisista yhteydenotoista huolimatta, Svarga Work ei kommentoinut MTV Uutisille Armanin kertomia epäkohtia.

Avi huomauttanut palkanmaksusta

Armanin tapaus maksamattomista palkoista ei ole pelkästään yksi kertomus, vaan asia on noussut muun muassa aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksissa esille.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto huomautti Alvasar Ou:ta vuoden 2023 lopulla siitä, että yritys ei tehnyt asianmukaista ilmoitusta työmaalle lähetetystä vuokratyöntekijästään.

Yritys ei myöskään maksanut avin huhtikuun 2023 selvityksen mukaan asianmukaista teknologiateollisuuden työehtosopimuksen määrittämää palkkaa.

Lisäksi Avi huomautti yritystä siitä, että vuokratyöntekijän työnantajan on maksettava palkkaa vähintään työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehdyistä töistä tulee Suomessa toimittaa aina palkkalaskelma. Ulkomaisten työntekijöiden kokemukset osoittavat, että aina näin ei tapahdu.MTV

Puuttuvia työsopimuksia ja palkattomia ylitöitä

Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ei ole uusi ilmiö, mutta rakennus- ja teollisuuden alan ammattiliitot kertovat MTV:lle, että ilmiö on viime vuosina paisunut.

Yksi syy ongelman lisääntymiseen on ollut Ukrainan sota, joka on tuonut Suomeen paljon hädässä olevia ihmisiä, joita on helppo hyväksikäyttää.

Tässä jutussa esiintyvät yritykset eivät ole ainoita ulkomaalaisia rakennusalan yrityksiä, joissa on havaittu epäkohtia ja työvoiman hyväksikäyttöä.

Rakennusalan virolaisyritykset nousivat mediassa esille viime vuoden lopulla, kun STT kertoi ukrainalaistyöntekijöiden riistosta Meyer Turku -telakalla.

Vastaavia ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapauksia on paljastunut sen jälkeen useilla suurilla työmailla.

Helsingin Sanomat kertoi joulukuussa 2025 Googlen datakeskuksen työmailla paljastuneesta riistoryppäästä, jossa on alihankkijoiden toiminnassa havaittu työehtojen puutteellisuutta.

Myös MTV Uutiset selvitti useamman virolaisen rakennusalan toimijan työsuojeluraportteja viime vuosilta.

Aluehallinnon työsuojelun raporteissa korostuivat puutteelliset työaikakirjanpidot ja työvuorolistojen puuttuminen sekä työehtosopimusten vastainen palkkaus.

Huomautettavaa löytyi erityisesti maksamattomista ylitöistä tai kokonaan puuttuvista tai merkittävistä puutteellisista työsopimuksista.

"Mihin tarvitset palkkalaskelmaa?"

Moni ulkomaalainen työntekijä ei Armanin tavoin edes tiedä, että Suomessa palkasta kuuluu aina saada palkkalaskelma. Niin kävi myös valkovenäläiselle Sergeille.

Maalarin töitä tekevä Sergei, 42, saapui Suomeen vuonna 2021 Andi Retro Ou -nimiseen virolaiseen rakennusalan vuokratyöfirmaan.

Hän oli firman palveluksessa kolme vuotta eikä sinä aikana saanut yhtäkään palkkalaskelmaa.

– Kun kysyin työnantajalta palkkalaskelmasta, vastauksena oli, että mihin tarvitset palkkalaskelmaa? Palkka juoksee ja rahat tulevat tilille eli kaikki on hyvin, Sergei kertoo.

Sergein mukaan hänelle ei myöskään maksettu sairauspäivärahaa tai palkanlisiä iltatöistä tai juhlapyhistä.

Andi Retro vastaa MTV Uutisille, että he noudattavat alan työehtosopimusta palkkauksessa ja sairausajan korvauksissa.

Palkkakuitit he kertovat arkistoivansa itse.

– Emme luovuta niitä työntekijöille ilman pyyntöä, sillä riski niiden katoamiseen on suuri. Lisäksi kaikki työntekijät voivat seurata verotustaan Omavero-järjestelmässä, yritys vastaa MTV Uutisille sähköpostitse.

Yritys kertoo luovuttavansa palkkalaskelmat kahden viikon viiveellä, jos työntekijät niitä pyytävät.

Aluehallintovirasto esitti vuonna 2023 yritykselle laiminlyöntimaksua, sillä yritykseltä puuttui työaikakirjanpito, josta olisi pitänyt käydä ilmi vuokratyöntekijän tunnit sekä mahdolliset lisäkorvaukset.

Yritykseltä puuttui avin mukaan myös työvuoroluettelo sekä selvitys Suomessa järjestettävästä työterveyshuollosta.

Avin tarkastuksen mukaan myös palkkalaskelmat tarkastelujaksolta puuttuivat.

Yritys toimitti tarvittavat asiakirjat saman vuoden aikana toisen tarkastuksen yhteydessä.

Toisella tarkastuksella avi kuitenkin löysi vielä huomautettavaa siitä, että työnantaja ei pitänyt kunnollista työaikakirjanpitoa, jossa olisi eritelty esimerkiksi sunnuntailisiä.

1:04 Katso Huomenta Suomen keskustelu: Näin ulkomaista työvoimaa huijataan yrityksissä.

Tuhansia euroja puuttuvia palkkoja

Syksyllä 2024 Sergein piti hakea jatkolupaa Suomessa asumiseen eli uutta määräaikaista oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto (Migri) vaati selvityspyyntöä Sergein palkkatuloista ja yritykseltä tietoa maksetuista veroista.

– Koska palkkalaskelmia ei ollut, uutta oleskelulupaa ei olisi tullut, Sergei sanoo.

Hän vaihtoi työpaikkaa, ja uusi työpaikka toimitti kaikki tarvittavat selvitykset Migriin. Sergei sai jatkoluvan jäädä Suomeen.

– En edes tiedä, paljonko saatavia minulla lain mukaan on Andi Retrolta. Varmasti puhutaan tuhansista euroista, Sergei pohtii.

Hän ei koe itsellään olevan voimavaroja lähteä oikeustaisteluun entisen työnantajan kanssa kaikista saatavista palkkatuloista.

Joitain palkkakuitteja Sergei sai lopulta yritykseltä, mutta niissä on paljon vääriä tietoja työntekijän nimestä lähtien.

MTV Uutisten näkemien palkkakuittien mukaan Sergein palkkakuiteissa veroprosentti on merkitty nollaksi, vaikka vuodeksi asetettu veroraja on mennyt yli. Joskus veroja on palkkakuitin mukaan otettu kahdesti.

Sergeillä olisi tuhansia euroja saatavia entiseltä työnantajaltaan. Kuvituskuva.MTV

Veronpalautukset firman tilille

Andi Retro Ou:lla oli Sergeille vielä yksi epämiellyttävä yllätys.

Sen jälkeen, kun Sergei oli jo irtisanoutunut firmasta, hän tiesi saavansa Verohallinnolta veronpalautuksia. Niitä ei kuitenkaan kuulunut.

– Aiempina vuosina olin saanut veronpalautukset omalle tililleni. Omaverosta huomasin, että tietoihin oli vaihdettu toinen tilinumero.

Selvisi, että veronpalautukset olivat menneet yrityksen tilille.

– Soitin entiselle työnantajalle ja sieltä väitettiin minulle ensin, että veronpalautukseni kuuluvatkin heille, Sergei ihmettelee.

Andi Retrolta kerrotaan, että EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden oleskelulupalomakkeeseen tarvitaan tietoja, kuten tilinumero, jota työntekijällä ei välttämättä ole heti.

– Siksi ilmoitamme hakemukseen yrityksemme tiedot. Kun työntekijät kotiutuvat ja hankkivat tilinumeron ja sähköisen tunnistautumisen, he vaihtavat tiedot omiinsa, yritys kertoo.

Sergein kohdalla tästä ei kuitenkaan ollut kyse, koska hänellä oli jo tilinumero, jolle hän oli aiempina vuosina saanut veronpalautuksensa.

Lopulta firma palautti rahat verotoimistolle, joka sitten siirsi rahat Sergeille. MTV Uutiset on nähnyt tositteen, jossa veronpalautus on maksettu Sergeille.

– Se taisi olla ex-työantajaltani viimeinen kosto siitä, että vaihdoin työpaikkaa.