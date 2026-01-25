



Somen laittomat työpaikkailmoitukset osa miljardiluokan ongelmaa – "Suomeen tulee viikoittain tuhansia ihmisiä, joita huijataan" MTV Uutiset pyysi Rakennusliiton ja Teollisuusliiton ulkomaalaistaustaisen työvoiman asiantuntijoita arvioimaan sosiaalisessa mediassa kiertäviä työpaikkailmoituksia. Julkaistu 6 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Anna Egutkina anna.egutkina@mtv.fi Rakennusalalla viranomaiset puhuvat jo miljardiluokan veromenetyksistä. Suomeen houkutellaan systemaattisesti ulkomaista työvoimaa sosiaalisen median kanavien kautta hämärillä rekrytointi-ilmoituksilla, joissa luvataan laittomia etuja ja kierretään työehtoja. Ilmiö on paisunut viime vuosien aikana massiiviseksi erityisesti rakennus- ja teollisuusalalla. "Ilmainen asunto koko vuodelle" "Palkka 15–17 euroa netto" "Jätä viesti postauksen alle ja otamme yhteyttä" MTV Uutiset seurasi kuukauden ajan yhtä ryhmää, jossa ilmoitettiin erityisesti rakennus- ja teollisuusalan työpaikoista. Työpaikkailmoituksissa toistuivat samat työpaikat ja samat ilmoittajat.

Somessa on ryhmiä, jossa ilmoitetaan työpaikoista venäjäksi. Tämä ilmoitus on ollut alun perin venäjäksi ja se on automaattisesti käännetty suomeksi. MTV Uutiset on varmistanut, että alkuperäisessä tekstissä lukee samoin kuin käännöksessä.

– Ilmoituksia jakavat usein välitysfirmat – tai pikemminkin henkilöt, jotka on "rekrytoitu" jakamaan ilmoituksia. Usein he toimivat valeprofiileilla, kertoo Rakennusliiton vanhempi asiantuntija Markus Ainasoja MTV Uutisille.

Muutkin kuin ulkomailla olevat työntekijät kärsivät epävirallisten kanavien harhaanjohtavista työpaikkailmoituksista.

– Suomessa jo asuvat ulkomaalaistaustaiset työntekijät etsivät uusia töitä näiden epävirallisten kanavien kautta, kun viralliset kanavat eivät jostain syystä avaudu heille, sanoo Teollisuusliiton ulkomaalaistaustaisen työvoiman yksikön päällikkö Riikka Vasama.

Rakennus- ja metallialan virolaisyritykset ovat olleet esillä erityisesti viime kuukausina, mutta ilmiö ei ole uusi eikä myöskään rajoitu pelkästään rakennus- ja teollisuusalaan.

– Rakennusalalla viranomaiset puhuvat miljardiluokan veronmenetyksistä. Tilanne vääristää kilpailua ja ajaa rehellisiä yrityksiä konkurssiin, Rakennusliiton Ainasoja sanoo.

Ongelma paisunut

Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapauksia on noussut viime kuukausina esille erityisesti aloilla, joille Teollisuusliitto ja Rakennusliitto neuvottelevat työehtosopimukset. STT kertoi viime vuoden syksyllä ukrainalaistyöntekijöiden riistosta Meyer Turku -telakalla.

Vastaavia ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapauksia on paljastunut sen jälkeen useilla suurilla työmailla. Helsingin Sanomat kertoi joulukuussa 2025 Googlen datakeskuksen työmailla paljastuneesta riistoryppäästä, jossa alihankkijoiden toiminnassa havaittiin työehtojen puutteellisuutta.

Myös MTV Uutiset selvitti useamman virolaisen rakennusalan toimijan työsuojeluraportteja viime vuosilta.

Aluehallinnon työsuojelun raporteissa korostuivat puutteelliset työaikakirjanpidot ja työvuorolistojen puuttuminen sekä työehtosopimusten vastainen palkkaus. Huomautettavaa löytyi erityisesti maksamattomista ylitöistä tai kokonaan puuttuvista tai merkittävistä puutteellisista työsopimuksista.

Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ei ole uusi ilmiö, mutta rakennus- ja teollisuuden alan ammattiliitot kertovat, että ilmiö on viime vuosina paisunut.

Yksi syy ongelman lisääntymiseen on ollut Ukrainan sota, joka on tuonut paljon hädässä olevia ihmisiä, joita on helppo hyväksikäyttää.

1:04 Katso Huomenta Suomen keskustelu: Näin ulkomaista työvoimaa huijataan yrityksissä.

Tällaisia laittomuuksia ilmoituksista löytyi

MTV Uutiset pyysi Rakennusliiton ja Teollisuusliiton ulkomaalaistaustaisen työvoiman asiantuntijoita arvioimaan sosiaalisessa mediassa kiertäviä työpaikkailmoituksia.

Kuvakaappaukset on otettu ryhmästä, josta kaksi MTV Uutisten haastattelemaa ulkomaalaista työntekijää kertoivat löytäneensä työpaikan Suomesta.

Kahdessa ilmoituksessa palkka ilmoitettiin nettomääränä, mikä on Suomessa väärin, mutta hyvin yleinen ongelma liitojenkin saamissa yhteydenotoissa.

– Työehtosopimusten mukaan pitäisi arvioida työntekijän ammattitaito ja ilmoittaa bruttopalkka. Jokaisen työntekijän nettopalkka eli käteen jäävä osuus määräytyy tietenkin henkilökohtaisen verotuksen mukaisesti.

Useissa ilmoituksissa luki asianmukaisen bruttopalkan sijaan nettopalkka.

– Näissä tapauksissa sovitun nettopalkan maksaminen toteutetaan yleensä siten, että työnantaja maksaa osan korvauksista verottomina päivärahoina ja kilometrikorvauksina täysin perusteetta, sanoo Teollisuusliiton Vasama.

Rakennusliiton Ainasoja kertoo, että nettopalkkaongelma nousee jatkuvasti esiin riitatapauksissa.

– Usein työntekijöille ei edes kerrota, että toimintatapa on lainvastainen.

Ainasojan mukaan työsopimuksissa voi lukea asianmukainen bruttopalkka, mutta suullisesti sovitaan eri palkasta.

Toinen toistuva asia ilmoituksissa on se, että työt ovat määräaikaisia.

– Ajatus on se, että viranomaiset eivät ehdi ajoissa perimään maksamattomia maksuja, jos työntekijä on esimerkiksi pakotettu yrittäjyyteen ja täten huolehtimaan omista eläkemaksuistaan, Rakennusliiton Ainasoja kertoo.

Vuoden jälkeen työntekijät katoavat kotimaahansa, eikä verottaja lähde perimään ulkomaille.

– Kyse on käytännössä kertakäyttötyöntekijöistä, Ainasoja sanoo.

Ei ilmaista asuntoa

Eräässä ilmoituksessa mainittiin ilmainen majoitus koko työkaudeksi. Teollisuusliiton Vasama huomauttaa, että työnantajan järjestämä asunto on joko osa ansioita tai verotettava etuus.

– Ilmainen asunto aiheuttaa myös riippuvuussuhteen työntekijän ja työnantajan välille, sanoo Teollisuusliiton Vasama.

Liitot eivät pysty yksin ratkomaan ongelmaa.Jaakko Stenroos/All Over Press

Ilmoituksissa haetaan myös tiettyjen maiden kansalaisia, ja usein EU:n ulkopuolelta.

– Työpaikka täytyy ensisijaisesti ilmoittaa EU-alueelle, eikä työnantaja voi valita työntekijää kansalaisuuden perusteella, Ainasoja toteaa.

Työajat ilmoituksissa ovat myös Suomen lain vastaisia. Eräässä ilmoituksessa työajaksi oli ilmoitettu 58 tuntia viikossa.

– Tämä käytännössä tarkoittaa viittä 10 tunnin päivää ja lauantain 8 tunnin päivää. Tällaisia aikoja ei voi sopia Suomen lain mukaan. Näissä tapauksissa työnantaja soveltaa virheellisesti teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaista työajan keskimääräistämistä, Vasama toteaa.

"Ongelma on valtava"

Ammattiliitot pitävät ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä Suomessa valtavana ongelmana.

Ainasojan mukaan viranomaiset puhuvat rakennusalalla miljardiluokan veromenetyksistä tämänlaisen toiminnan ja verovälttelyiden jatkuessa.

– Ongelma on valtava. Me saamme jatkuvasti yhteydenottoja työntekijöiltä. Suomeen tulee viikoittain tuhansia ihmisiä, joita huijataan, sanoo Teollisuusliiton Vasama.

Teollisuusliiton Vasama toteaa, etteivät liitot pysty yksin ratkomaan ongelmaa. Työnhakuryhmiä on sosiaalisessa mediassa useita, ja niissä on tuhansia tai kymmeniätuhansia jäseniä.

– Tarvitsemme lainsäädännön vahvistamista. Esimerkiksi alipalkkaus ei ole kriminalisoitu lainsäädännössä, ja valvontaa tekevien viranomaisten resurssit ovat rajalliset ja keinovalikoimaa tehokkaaseen puuttumiseen ei ole.

