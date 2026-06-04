Trump aikoo nimittää entisen asianajajansa ministeriksi torstaina.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Blanche on toiminut vt. oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin.
Trump kertoi nimitysaikeestaan keskiviikkona paikallista aikaa Valkoisessa talossa järjestetyn illallistilaisuuden yhteydessä. Trump aikoo nimittää Blanchen ministeriksi torstaina.