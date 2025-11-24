Molemmat syytetyistä olivat presidentti Donald Trumpin kriitikoita.
Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on hylännyt syytteet, jotka kohdistuivat liittovaltion poliisi FBI:n entiseen johtajaan James Comeyyn. Samalla tuomari hylkäsi New Yorkin oikeusministerin Letitia Jamesin syytteet.
Tuomarin mukaan kanteet Comeyta ja Jamesia vastaan hylättiin, koska ne nostanut syyttäjä Lindsey Halligan oli nimitetty tehtäväänsä lainvastaisesti, kertoo CNN.
Molemmat syytetyistä olivat presidentti Donald Trumpin kriitikoita ja ovat olleet hallinnon hampaissa presidentin toisella kaudella. Trumpin alaisen oikeusministeriön nostamia kanteita on pidetty poliittisesti motivoituneina.