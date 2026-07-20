Helsingin Sanomien mukaan 8-vuotiaan pahoinpitely putkenavausnesteellä tallentui valvontakameroihin.
Poliisi tutkii Vaasassa sunnuntai-iltana 12. heinäkuuta tapahtunutta epäiltyä törkeää pahoinpitelyä, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin putkenavausnestettä Variskan koulun pihalla, Vaasan Ristinummella.
Helsingin Sanomien mukaan pahoinpitely tallentui videolle. Pohjanmaan poliisi kertoi HS:lle, että tapahtuma näkyy ”riittävästi” valvontakameroiden kuvissa.
HS kertoo, että poliisin mukaan läsnäolijat eivät olisi itse kuvanneet nesteen kaatoa.
Pohjanmaan poliisi kertoo tänään julkaistussa tiedotteessa, että tapahtumaan liittyviä henkilöitä on kuulusteltu ja videomateriaalia käyty läpi.
Poliisi toteaa tiedotteessa, ettei esitutkinnassa ole ilmennyt viitteitä rasistisesta motiivista, vaikka sen mahdollisuutta on julkisuudessa pohdittu.
HS:n mukaan pojan vanhemmat tulivat Suomeen yli 20 vuotta sitten kiintiöpakolaisina Etelä-Sudanista.
Poliisi ei ole löytänyt alueelta muita pullopommeja.
Vakavia vammoja
Uhrille aiheutui teosta vakavia vammoja. Lapsi kuljetettiin ambulanssilla kiireellisesti sairaalahoitoon.
Poliisi tavoitti epäillyt henkilöt pian tapahtuman jälkeen. Yksi henkilö otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä. Toinen epäillyistä on alle 15-vuotias.
Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä.