Metalliyhtyeen kitaristilla on syöpä.
Suomalaisen industrial metal -yhtyeen Turmion kätilöiden kitaristilla Bobbylla on todettu syöpä, kerrotaan yhtyeen Instagramissa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Hyvä uutinen on, että se löydettiin varhaisessa vaiheessa ja sen pitäisi olla täysin hoidettavissa. Tilanne vaatii kuitenkin leikkauksen, joka tehdään jo tämän viikon perjantaina, viestissä kerrotaan.
Kitaristi ei pääse syöpähoitojen vuoksi mukaan bändin keikoille, ja häntä tulee sijaistamaan toinen artisti.
Julkaisussa yhtye kertoo, ettei aio kertoa Bobbyn tilanteesta enempää, mutta toivoo kauniita ajatuksia faneiltaan.
– Bobby haluaa keskittyä paranemiseen, mutta kaikki lämpimät ajatukset ovat tietysti erittäin tervetulleita. Kiitos ymmärryksestänne, viestissä kirjoitetaan.
Julkaisu täyttyi koskettavista viesteistä.
– Voimia taisteluun, henkilö kirjoittaa.
– Pikaista paranemista, toinen toteaa.
– Valtavasti tsemppiä toipumiseen Bobbylle! Seuraaja kommentoi.