Kuningas Charlesin veljeä Andrew'ta koskeva poliisitutkinta tulee Britannian poliisin mukaan olemaan pitkä ja monimutkainen.

Andrew Mountbatten-Windsoriin liittyvä poliisitutkinta tulee olemaan pitkä ja monimutkainen, kertoi Britannian poliisi perjantaina. Asiasta uutisoi Reuters.

Mountbatten-Windsor pidätettiin aiemmin tänä vuonna epäiltynä virkavirheestä, johon voi sisältyä poliisin mukaan sopimatonta seksuaalista käytöstä.

Kuningas Charlesin nuorempaa veljeä kuulusteltiin tuntikausia poliisin toimesta sen jälkeen, kun hänet pidätettiin helmikuussa kotonaan Norfolkissa.

Tuolloin Yhdysvaltain oikeusministeriö oli julkaissut uusia asiakirjoja, jotka liittyivät edesmenneeseen yhdysvaltalaiseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Andrew on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään väärinkäytökseen Epsteinin suhteen ja sanonut katuvansa heidän ystävyyttään. Hän ei ole antanut julkista lausuntoa pidätyksensä jälkeen.

– Tutkinta on väistämättä erittäin perusteellinen ja vie aikaa. Tämä ei missään nimessä tule olemaan nopea tutkinta, apulaispoliisimestari kertoi tiedotusvälineille.