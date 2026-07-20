Löysitkö kantarelleja, mutta niiden putsaus ei huvittaisi? On olemassa oikotie onneen!
Yksi sienestäjien ikuisista kiistanaiheista lienee niiden putsaus: pitäiskö ne sutia puhtaaksi sieniharjalla jo metsässä, vai mikä on paras tapa?
Ruokatoimittaja Kati Pohja vinkkasi syksyllä 2023 helpomman menetelmän kantarellien putsaukseen: sienet voi nimittäin myös pestä.
Jos video ei näy, katso se täältä.
– Olen jo vuosien ajan pessyt kantarellit, koska minulla ei ole aina iltaisin eikä muutenkaan aikaa siihen hirvittävään sutimiseen. Olen todennut, että tämä on paras tapa, Pohja demonstroi videollaan.
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"Kastuvathan nämä metsässäkin"
Ruokatoimittajan mukaan kantarellien peseminen on aivan sallittua, sillä kantarelleja harvoin säilötään kuivaamalla. Yleensä kantarellit kokataan heti käyttöön tai vaihtoehtoisesti säilötään pannun kautta pakkaseen. Pannulla kantarellien pesuvesi sitten haihtuu paistettaessa.