Vanhuksen puukotus järkyttää Kontulassa. Surmapaikalla muistetaan uhria.
80-vuotias nainen kuoli henkirikoksen uhrina Helsingin Kontulassa viime lauantaina.
Henkirikos tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla.
Paikan päälle on tuotu runsaasti kukkia ja kynttilöitä. Lisäksi paikan päälle on tuotu koskettava viesti.
– Lepää rauhassa rakas mummi. Teit aina kaikkesi muiden hyväksi, viestissä kirjoitetaan.
Viestin on allekirjoittanut "lapsenlapsesi".
Uhrin muistolle jätetty viesti pysäyttää Kontulassa.
Mies myöntänyt teon
Poliisi epäilee yli 66-vuotiasta miestä teosta. Poliisi tutkii puukotusta alustavasti rikosnimikkeellä tappo.
Alustavien tietojen mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.
Epäillyllä ei ole MTV Uutisten tietojen mukaan ollut vireillä rikosasioita viimeisen 10 vuoden aikana.
Mies on kuulusteluissa myöntänyt teon poliisille. Poliisi selvittää yhä tekoon johtaneita tapahtumia ja teon syitä.
Paikan päälle on tuotu runsaasti kukkia.