Spice Girls -yhtyeen Melanie C avioitui kumppaninsa kanssa.
Sporty Spicena tunnettu Melanie Chisholm eli Mel C avioitui viikonloppuna Chris Dingwallin kanssa. Häitään pari juhli ystäviensä ja läheistensä ympäröimänä Cumbriassa, Englannissa.
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Paikalla häissä olivat myös Chisholmin Spice Girls -kollegat Emma Bunton, Geri Halliwell ja Melanie Brown.
Victoria Beckham oli perheensä kanssa Yhdysvalloissa jalkapallon MM-kisoissa.
Chisholm ja Dingwall olivat sanoneet toisilleen tahdon virallisesti jo aikaisemmin Australiassa, Dingwallin kotimaassa. Chisholm oli pukeutunut tuona tärkeänä päivänään Beckhamin luomukseen, kertoo Vogue.
Chris Dingwall ja Melanie Chisholm.