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Sporty Spicena tunnettu Melanie Chisholm eli Mel C avioitui viikonloppuna Chris Dingwallin kanssa. Häitään pari juhli ystäviensä ja läheistensä ympäröimänä Cumbriassa, Englannissa.

Kantarellit voikin putsata näin helposti ja nopeasti!

/All Over Press

Beckhamin mukaan he olivat Chisholmin kanssa lounastaneet ennen häitä ja ex-spaissari oli paljastanut tilanneensa ystävänsä mekon.