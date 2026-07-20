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Tunnistatko ostrakismin työpaikalla? "Tosi satuttava kiusaamisen muoto"

10:17 Näin tunnistat työpaikkakiusaamisen

Julkaistu 14 minuuttia sitten

Asiantuntijat kertoivat Huomenta Suomessa, mistä työpaikkakiusaamisen tunnistaa. Työpaikkakiusaamista voi tapahtua kaikkien silmien edessä ilman, että kukaan varsinaisesti sanoo kenellekään mitään ikävää. – Jos puhutaan vaikka ostrakismista, joka on tosi satuttava ja koskettava kiusaamisen muoto – eli sinut suljetaan ulkopuolelle, ei anneta puheenvuoroja tai ei katsota päin tai kutsuta mukaan kahville –, niin usein henkilö alkaa itse miettimään, onko vika nyt minussa, olenko minä tehnyt jotain väärin, kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta sanoi Huomenta Suomessa. Lue lisää: Työpaikkakiusaaminen synnyttää ikävän ilmiön: "Pysähdytääs nyt" Ostrakismi tarkoittaa jonkun jättämistä sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle ilman sanoja tai selityksiä. Ilmiötä on tutkittu työpaikoilla Suomessa pari vuotta sitten julkaistussa väitöskirjassa, jonka mukaan työpaikkaostrakismi on esimerkiksi terveydenhuoltoalalla arkipäivää. Terveydenhuollon työntekijöistä jopa 73 prosenttia oli kokenut sitä itse työssään edeltävän vuoden aikana ja 82 prosenttia oli havainnut jonkun muun työyhteisössä tulleen ostrakisoiduksi. Junttilan mukaan ostrakismiin puuttumisessa työtovereiden rooli on tavallistakin olennaisempi.

– He voivat valita, lähtevätkö mukaan siihen, että tuo jätetään ulkopuolelle. Vai sanotaanko siinä kohtaa vaikka, että tuo ei ollut nyt kauniisti sanottu, Matti tai Maijakin kuuluu tähän ryhmään, lähde meidän kanssa kahville, Junttila havainnollistaa.

– Epäasiallinen tilanne ehkä syntyy kahden henkilön välillä, mutta sitä voi ylläpitää tai lamaannuttaa muu työyhteisö, Junttila lisää.

Lue lisää: Tämä ihmisryhmä on useimmiten työpaikkakiusaamisen kohteena

"Jossakin kohtaa saattaa räjähtää"

Yleisesti työpaikkakiusaaminen voi näkyä työpaikoilla Junttilan mukaan "kylmenevänä psykologisena ilmapiirinä".

– Jos ollaan psykologisesti turvallisessa työpaikassa, niin kaikki virheet voi kertoa, ja niille mietitään ratkaisuja yhteisesti. Ketään ei pelota sanoa omia näkemyksiään. Vaikka ei olla aina samaa mieltä, niin sitten neuvotellaan, että miten tämä asia on, Junttila sanoo.

Ura- ja yritysvalmentaja, kasvatustieteen tohtori Jaana Anglén mukaan ensimmäiset merkit kiusaamisesta tulevat usein ilmi yksittäisen henkilön käytöksessä.

– Hän ehkä alkaa vetäytyä tai yrittää tuoda itseään esiin ehkä positiivisella tavalla, tai sitten jossakin kohtaa saattaa palaverissa vaikka räjähtää. Sitten ei ehkä huvita lähteä töihinkään, Anglé sanoo.

Myös tulon tulos saattaa heikentyä.

– Tulee halua irtisanoutua ja pitkiä sairauslomia, Junttila kertoo.

Anglé huomauttaa, että kaikki, minkä henkilö kokee kiusaamisena, ei välttämättä ole sitä.

– Jos annetaan ohjeita tai korjaavaa palautetta, niin se on silloin ihan aiheellista, Anglé sanoo.

– Mutta jos henkilö joutuu systemaattisen, pitkään jatkuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi – eli käytös on satuttavaa –, niin silloinhan se on [kiusaamista], Anglé lisää.

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Onko sinun työpaikallasi ostrakismia? "Tosi satuttavaa" | MTV Uutiset