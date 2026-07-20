32-vuotias Jylppy-kissa kuoli maanantaiaamuna.
Tiettävästi Suomen vanhin kissa Jylppy kuoli maanantaina 20. heinäkuuta. Suru-uutinen selviää Jylpyn omistajan Tiina Korhosen Facebook-päivityksestä, jonka hän on tehnyt Kissanpäivät-lemmikkihoitolansa profiiliin.
– Kissamummo joutuu raskain mielin kertomaan että juuri eläkkeelle jäänyt Laaduntarkkailutiimin pomo, Jylppy, lähti varhain tänä aamuna vehreämmille saalistusmaille nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana, julkaisussa sanotaan.
Jylppy ehti täyttää 32 vuotta heinäkuussa ennen kuolemaansa, sillä Seiskan mukaan se vietti viimeisiä syntymäpäiviään 5. heinäkuuta.
Jylppy oli Korhosella pennusta asti. Se päätyi Korhosen hoiviin, kun hänen kaverinsa kissa sai pentuja 1990-luvulla.
Yksi syy Jylpyn pitkään ikään voi Korhosen mukaan olla se, että se eli pääosin onnellisen elämän.
– Näen onnellisena elämänä kissalle sellaisen, että se saa olla ihmisten kanssa, mutta tehdä myös kissojen juttuja. Jylppy on aina saanut olla aina mukana ja se on otettu huomioon joka asiassa, Korhonen kertoi tammikuussa MTV Uutisille.