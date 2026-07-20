Argentiinan presidentti Javier Milei julisti maalle kansallisen vapaapäivän siitä huolimatta, että Espanja vei sunnuntaina jalkapallon maailmanmestaruuden.
Jatkoajalla MM-finaalin hävinnyt Lionel Scalonin ryhmä ei laukonut ottelussa kertaakaan maalia kohti, mutta juhlallisuuksia saattaa olla vielä luvassa.
– Haluan tiedottaa, että pelaajien ja valmennustiimin päättäessä juhlallisuuksien ajankohdasta, kyseinen päivä julistetaan kansalliseksi vapaapäiväksi, Milei kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Toisin kuin espanjalaiset arvovieraat Milei ilmoitti ennen loppuottelua, ettei saavu paikan päälle taikauskoisuutensa vuoksi. Hän seurasi kisojen kamppailut television välityksellä virka-asunnossaan Argentiinassa.
– Kylmällä kelillä en laita lämmitystä päälle ja käytän öljy-yhtiön takkia. Sveitsi-ottelussa se teki oloni todella kuumaksi, otin takin pois ja Sveitsi teki maalin meitä vastaan. Puin takin takaisin päälle, enkä ole ottanut sitä enää pois, Milei sanoi.
Argentiinalaiset saivat vapaapäivän vuoden 2022 maailmanmestaruuden jälkeen loppuottelua seuranneena tiistaina, kun pelaajat palasivat Buenos Airesiin mestaruusparaatiin.