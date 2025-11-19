Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 39-vuotiaan miehen ehdottomaan vankeuteen perussuomalaisten entiseen kansanedustajaan Tom Packaléniin kohdistuneesta väkivallanteosta.

Oikeuden mukaan Tom Packalénin pahoinpidellyt mies syyllistyi törkeään pahoinpitelyyn.

Väkivallanteko tapahtui kesäkuussa 2023 ravintola Teatterissa Helsingissä. Tuomion mukaan mies löi Packalénia nyrkillä kasvoihin niin, että tämä kaatui ja potkaisi tätä vielä pään alueelle.

Tuomittu myönsi teon osittain ja katsoi syyllistyneensä perusmuotoiseen pahoinpitelyyn.

Voimakas lyönti

Oikeuden mukaan hyökkäys oli yllätyksellinen eikä asiassa selvinnyt, että Packalén olisi antanut sille minkäänlaista aihetta.

– Tallenteelta nähtävissä ollut vastaajan lyönti on ollut niin voimakas, että asianomistaja on kaatunut hallitsemattomasti maahan, jonka jälkeen vastaaja on vielä jatkanut väkivaltaa voimakkaasti potkaisemalla asianomistajaa päänalueelle, tuomiossa sanotaan.

Tallenteen perusteella Packalén menetti hetkellisesti tajuntansa. Oikeuden mukaan teko oli potentiaalisesti erittäin vaarallinen. Pään vamma piti tikata runsaan verenvuodon takia, tuomiossa sanotaan.

– Myös se, että lääkärinlausunnosta ilmenevällä tavalla asianomistajan pään kuvaaminen on katsottu tarpeelliseksi viittaa iskujen voimakkuuteen.

Rikostaustaa

Miehen vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistus määrättiin ehdottomana hänen aiemman rikollisuutensa takia. Hänellä on taustaa ainakin omaisuusrikoksista.

– Käräjäoikeus katsoo, että koska vastaaja on jo tuomittu aiemmin kahteen ehdolliseen vankeusrangaistukseen, vaikkakin erityylisistä rikoksista, ja nyt käsiteltävä teko on tehty myös näiden ehdollisten vankeusrangaistusten koeaikana, nyt käsiteltävästä teosta tuomittu vankeus on tuomittava ehdottomana, tuomiossa sanotaan.