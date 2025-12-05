Useat maat ovat ilmoittaneet jäävänsä pois vastalauseena, jos Israelin osallistuminen sallitaan. Boikotoinnista ovat kertoneet ainakin Espanja, Alankomaat, Irlanti, Islanti ja Slovenia.

Vihreiden Sofia Virta ja vasemmistoliiton Minja Koskela vaativat, että Suomi ei osallistu ensi kevään Euroviisuihin.

– Israelin harjoittama sota ja Gazan kansanmurha ovat äärimmäisen vakavia, eikä Euroviisuja tule käyttää propagandan välineenä. On täysin selkärangatonta teeskennellä, että mikään ei olisi muuttunut, ja siksi Ylen hallituksen on tehtävä uusi päätös ja liityttävä niiden maiden rintamaan, jotka vastustavat Israelin osallistumista, Virta linjaa.