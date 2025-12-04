Ylen on tänään määrä ilmoittaa kantansa Israelin osallistumisesta ensi vuoden Euroviisuihin.

Ylen viestinnästä kerrottiin eilen tiistaina STT:lle, että Yle ilmoittaa kantansa asiaan ennen Euroopan yleisradiounioni EBU:n tänään alkavaa kokousta.

EBU kokoustaa tänään ja huomenna. Unionin on tarkoitus päättää kokouksessa, saako Israel osallistua kevään viisuihin.

EBU:n jäsenten oli tarkoitus äänestää asiasta erillisessä tapaamisessa jo marraskuun alussa. Asia päätettiin lykätä lokakuussa, kun Israel ja äärijärjestö Hamas sopivat aselevosta Gazaan.

EBU viestitti unionin jäsenille aiemmin syksyllä EBU:n hallituksen tunnustavan, että israelilaisen yleisradioyhtiö Kanin osallistuminen Euroviisuihin on herättänyt jäsenien keskuudessa ennennäkemättömän laajan kirjon mielipiteitä.

Useat EBU:n jäsenmaat ovat ilmoittaneet aiemmin, etteivät osallistu ensi kevään Euroviisuihin Itävallan Wienissä, jos Israel osallistuu. Ainakin Espanja, Irlanti, Hollanti ja Slovenia ovat ilmoittaneet viisuboikotista Israelin Gaza-toimien vuoksi. Saksa puolestaan on sanonut, ettei osallistu viisuihin, jos Israel suljetaan ulos.

Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.

Yle on kertonut aiemmin, että Suomen euroviisukarsinta eli Uuden musiikin kilpailu UMK järjestetään helmikuussa Euroviisujen tilanteesta riippumatta.

