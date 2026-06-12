Aurinko pilkahtelee sateiden lomassa, mutta täysin poutaista viikonloppua ei ole luvassa.
Viikonlopuksi on luvassa sekä sateita että auringonpaistetta, joten taivaalla voi näkyä vaikkapa värikäs sateenkaari.
Tänään etelästä nousee sadealueita, jotka liikkuvat päivän mittaan pohjoiseen. Sinne voi ropista seuraavan vuorokauden aikana jopa 20 millimetriä vettä, meteorologi Jenna Salminen kertoo.
– Pohjois-Lappi pysyy vielä pidemmälle iltapäivään poutaisena, mutta sateet leviävät illan mittaan.
Maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite alkaa päivän mittaan rakoilla, ja ulkolämpömittarit näyttävät 15–20 asteen lukemia.
– Sateessa voi paikallisesti olla hieman viileämpää, mutta aivan maan itäosassa kulkee hyvin lämmintä ilmaa juuri näiden sadealueiden välissä. Siellä lämpötila voi nousta reippaammin yli 20 asteen.
Parkanossa perjantaiaamu oli sateinen, mutta juuri istutetut kesäkukat toivat iloa ohikulkeneelle pyöräilijälle.Marja-Liisa Ala-Salomäki
Myräkän mahdollisuus
Pohjoisessa sää on tänään laajalti pilvistä ja sateista, ja ukkosia esiintyy yleisesti. Lämpötila on lähempänä 15 astetta.
Lauantaina saa ainakin hetken nauttia poutaisesta säästä, mutta illan aikana sateet leviävät maan etelä- ja keskiosaan ja viimeistään sunnuntaiksi pohjoiseen.
– Samalla tuulet voimistuvat, ja ajoittain voi esiintyä kovia puuskia ja navakkaa tuulta. Sunnuntaihin mennessä on mahdollista, että merialueella puuskat yltävät jopa myrskylukemiin, jolloin on myös myräkän mahdollisuus, Salminen sanoo.
Sunnuntain sateet voivat tuoda vettä muutamia kymmeniä millimetrejä.
Katso viikonlopun sääennuste jutun videolta.