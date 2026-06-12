Farmi Suomi -ohjelman voittaja korjasi itselleen voittopottina 30 000 euroa.

Farmi Suomi -ohjelman voitti Tiktokista ja Loopilta tuttu Jannica Nordberg.

Kisassa toiseksi tuli muusikko Tidjân Ba ja kolmanneksi ex-sulkapalloilija Ville Lång.

Finaalitehtävässä Jannica ja Tidjân kairasivat puupölkkyihin reikiä ja nauloja. Jannica voitti kisan lopulta vain pienellä erolla.

Voitostaan Jannica kuittasi itselleen 30 000 euroa. Voittorahoilla hän aikoo ostaa auton.

–Voittorahalla mä meinaan varmaan ostaa sen pikkusöpön auton, mitä mä oon tässä vähän manifestoinut. Siis kelaa, et se on oikeasti nyt totta, että mä voin tehdä niin! Ja sit me voidaan perheen kanssa, vaikka ajaa tänne farmille kattomaan Marttaa", Jannica sanoo rakkaaksi muodostuneeseen Suomenhevoseen viitaten tiedotteessa.

Myös toiseksi tullut Tidjân oli hyvällä mielellä, vaikka voitto menikin sivusuun.

–Kiitollisuus kokemuksesta, kiitollisuus kaikille ihmisille, kiitollisuus ennen kaikkea rakkaalle kihlatulle, joka aina kannustaa mua kaikessa. Tässäkin seikkailussa ja tuli kannustaan vielä paikan päälle. Ja ihan käsittämätön nainen. Love you. Kaikessa niinku mä opin itsestäni. Opin, tuossakin mä opin, että musta löytyy paljon enemmän sisua kuin mitä mä luulin. Mä toivon, et se on esimerkki kaikille", Tidjân sanoo tiedotteessa.

Farmi Suomi on nähtävissä Ruudussa.