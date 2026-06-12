Simojärven muikku on nyt nimisuojattu tuote.
Euroopan komissio on hyväksynyt Simojärven muikku -nimen rekisteröinnin, tiedottaa Ruokavirasto. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on Ranuan Kalajaloste Oy.
Näin ollen Simojärven muikku on Suome yhdeksästoista nimisuojattu tuote. Edellinen listalle hyväksytty suomalainen tuote on savolainen talkkuna, jolle nimisuoja myönnettiin huhtikuussa 2026.
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Mitä on Simojärven muikku?
Ruokaviraston tiedotteen mukaan Simojärven muikku -nimen suojaus perustuu muikun erityisominaisuuksiin, jotka ovat seurausta sen maantieteellisestä ympäristöstä. Simojärven muikku -nimitystä käytetään Lapin eteläosan, Ranuan kunnan Simojärvestä pyydetystä muikusta. Kala myydään tuoreena tai pakastettuna.
Muikut ovat pienikokoisia ja kirkkaan hopeisia. Niiden mäti on poikkeuksellisesti oranssin punertavaa.
Simojärven muikku on kiinteälihainen, mehukas ja se voidaan syödä ilman perkaamista.