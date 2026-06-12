Poliisi kuvailee tilannetta jalkapallokentällä sekavaksi.
Yksi pelaaja loukkaantui pelaajien ja katsojien välisessä tappelussa jalkapallo-ottelussa Vaasassa torstai-iltana.
Pohjanmaan poliisin alustavien tietojen mukaan yhtä pelaajaa lyötiin esineellä päähän ottelussa Palosaarella. Pelaajalle tuli päähän haava.
Poliisin mukaan myös katsojan mukana ollut koira puri pelaajaa, mutta puremasta ei aiheutunut näkyviä vammoja.
Pohjanmaan poliisi kertoo sekavasta tilanteesta tiedotteessaan.
– Noin 30 henkilöä halusi kertoa poliisille, mitä paikalla oli tapahtunut. Osa paikalla olleista henkilöistä oli ehtinyt poistua ennen poliisin saapumista, poliisi kertoo.
Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelynä ja pyytää mahdollisia kuvia tai videoita pahoinpitelystä osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.