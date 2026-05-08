Toyotan Sebastien Ogierin ja Oliver Solbergin ongelmat Portugalin MM-rallissa ihmetyttivät perjantaiaamuna.

Osa kuljettajista oli pahoissa vaikeuksissa kostean soratien kanssa.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa kummasteli Ogierin autosta kuvattua videota.

– Oliko nelosvaihde päällä ja käsijarruun tartutaan, niin silloin on kyllä itseluottamuksessa (puutetta). On poikkeuksellista Ogierilta, Ketomaa ihmetteli.

Hetken päässä ranskalaismestari unohti vaihtaa vaihteen hypyn jälkeen.

– Nyt olisi herättävä pikkuhiljaa! Ketomaa kummasteli.

Ogierilla on mahdollisuus parantaa asemiaan perjantain toisella lenkillä. Hän on kuuden erikoiskokeen jälkeen kisassa kolmantena 7,7 sekuntia johtavasta Hyundain Adrien Fourmaux'n takana. Toyotan tallikaveri Sami Pajari on vain kolme kymmenystä edellä.