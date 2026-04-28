Ruotsissa hallitus on antanut varhaisen ennakkovaroituksen uhkaavasta lentopolttoaineen pulasta Euroopassa. Syinä ovat Lähi-idän tilanne ja Hormuzinsalmen tukos.

Ruotsi kehottaa kansalaisia huomioimaan tilanteen matkasuunnitelmissaan. Energiaministeri Ebba Busch kehottaa matkustajia jättämään lentoliput ostamatta, jos ei ole valmis siihen, että paluulennon ajankohtaan tulee muutoksia.

Busch kertoi varoituksesta lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin ja Ruotsin energiaviraston kanssa. Polttoainepulaa ei vielä ole, mutta sen riski on kohonnut, hallitus kertoo.