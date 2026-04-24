Jukka Jalonen aloittaa työt Hämeenlinnan Pallokerhon urheilutoiminnan neuvonantajana.

Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Jalosen neuvonantajarooliin kuuluu HPK:n mukaan urheilutoiminnan kehittäminen, valmennustyön tukeminen ja pelaajatarkkailun avustaminen.

HPK on Jaloselle tuttu seura. Sittemmin kultaa Leijonissa kasapäin vuollut valmentaja piiskasi oranssipaidat Suomen mestaruuteen keväällä 2006.

– Olen vuosien varrella käynyt katsomassa pelejä Hämeenlinnassa ja jutellut täällä valmentaneiden koutsien kanssa. Tietynlainen spesiaali fiilis on aina ollut tulla Rinkelinmäelle ja tietty yhteys on aina Kerhoon ollut. Minulle on helppo ratkaisu lähteä mukaan senior advisoriksi HPK:hon, Jalonen kommentoi tiedotteessa.

63-vuotias valmentaja valmistautuu parhaillaan jääkiekon MM-kisoihin Italian miesten maajoukkueen pääkäskijänä.

Tällä kaudella SM-liigassa puolivälieriin päässyt HPK tiedotti samalla myös tehneensä jatkosopimukset apuvalmentaja Ari-Pekka Selinin ja fysiikkavalmentaja Markus Jokisen kanssa. Uutena maalivahtivalmentajana aloittaa Joni Puurula.

HPK:n pääkäskijänä jatkaa Mikko Manner.