Jesse Puljujärvi on tulossa mukaan Leijonien MM-leiritykseen, Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen vahvisti asian MTV Urheilulle Kouvolassa.
Sveitsiläistä Geneve-Servetteä seuratasolla edustava Puljujärvi liittyy MM-leiritykseen viikko ennen kisojen alkua. Hän on mukana Ruotsin EHT-turnauksessa 7.–10. toukokuuta.
Puljujärvi kertoi viime viikolla itse leiritykseen liittymisaikeistaan ensimmäisenä Ilta-Sanomille.
27-vuotias hyökkääjä iski päättyneellä sarjakaudella Sveitsin pääsarjassa 52 otteluun 52 pistettä. Geneven tie katkesi välierissä Fribourgin käsittelyssä.
Puljujärvi on pelannut urallaan aiemmin kahdet miesten MM-kisat.
Leijonat voitti tänään perjantaina Tanskan harjoitusottelussa Kouvolassa maalein 10–5.