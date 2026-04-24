SaiPa tasoitti KooKoo-välieräsarjan voitot 2–2:een loppuunmyydyssä Kisapuistossa Lappeenrannassa. Sarjan neljäs ottelu päättyi keltapaitojen 3–0-voittoon.
SaiPa teki tarvittavat maalit ottelun toisessa erässä. Patrik Siikanen onnistui ylivoimalle heti toisen erän alussa.
Lisää tuli 36 minuutin pelin jälkeen. Samu Baun rannelaukaus ohitti Eetu Randelinin.
KooKoo painosti päätöserässä hurjalla liekillä, mutta SaiPa puolusti kirin onnistuneesti. Lopullinen ratkaisu syntyi pari minuuttia ennen loppua, kun Henri Nikkanen sivalsi kiekon tyhjiin.
Ottelun ehdoton hahmo oli SaiPa-vahti Kari Piiroinen. Nollapelin torjunut Piiroinen oli kovassa vireessä ja koppasi kaikki 22 kiekkoa.
Sarja jatkuu siis tasavoitoin 2–2. VIides ottelu pelataan heti huomenna.
Ottelua seurasi 4 820 katsojaa. Tupa oli Lappeenrannassa täysi.