Viikonloppu tuo mukanaan lumisateita ja haastavaa ajokeliä koko maahan.

Perjantaita vietetään vielä laajasti poutaisissa merkeissä. Yksittäisiä lumi- ja räntäkuuroja on luvassa sekä Itä- että Pohjois-Suomessa.

Lännessä lämpötila voi käydä lähellä 10 astetta, mutta pilvisyys lisääntyy päivän edetessä.

Etelässä selkeämpää säätä on luvassa enemminkin iltaa kohden pilvien väistyessä etelään. Pohjoisessa päivälämpötila pysyttelee pitkälti plussan puolella.

Sitten tärähtää.

– Ensi yönä lännestä lähestyy matalapaine ja maan keskivaiheille se on tuomassa räntä- ja lumisateita, kertoo MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.

Autoilijat tarkkana

Etelässä sateet tulevat ensin lauhemman sään vuoksi alas vetenä, mutta sunnuntaihin mennessä ajokeli muuttuu lumiseksi myös pääkaupunkiseudulla.

– Matalapaine väistää itään ja pohjoistuuli tuo ylle kylmää ilmaa ja sää pakastuu. Kyllä siinä pääsee maa valkeaksi.

Etenkin kesärenkailla liikkuvien autoilijoiden on siis syytä olla viikonlopun aikana poikkeuksellisen varovaisia. Voimistuva tuuli huonontaa sunnuntaina ajokeliä entisestään, kun lunta ja räntää sataa pyryttämällä.

Etelässä on viikon päätteeksi mahdollisuus jopa myrskypuuskiin.

Katso viikonlopun ennuste yllä olevalta videolta!