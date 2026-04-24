Pääjohtaja Jerome Powellin mukaan tutkinta oli kosto siitä, ettei hän taipunut Trumpin tahtoon.
Yhdysvaltain oikeusministeriö lopettaa rikostutkintansa keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellia vastaan. Asiasta kertoo oikeusministeriön syyttäjä Jeanine Pirro.
Tutkinnan lopettaminen mahdollistaa keskuspankin eli Fedin (Federal Reserve) seuraavan pääjohtajan valinnan. Presidentti Donald Trump on jo valinnut tehtävään Kevin Warshin.
Liittovaltion syyttäjät aloittivat tammikuussa Powellista rikostutkinnan, joka liittyi keskuspankin rakennusten remonttien epäselvyyksiin.
Powellin mukaan kyse oli kostosta, koska hän ei suostunut laskemaan ohjauskorkoja kuten presidentti Donald Trump olisi halunnut.
Syyttäjä pyysi vielä lisäselvityksiä
Tutkinnan lopettamisesta huolimatta Pirro sanoi pyytäneensä kuitenkin keskuspankin sisäistä valvontaelintä tutkimaan vielä tarkemmin keskuspankin Washingtonin pääkonttorin peruskorjausten kustannusten ylityksiä.
Yhdysvaltain käräjäoikeuden ylituomari James Boasberg totesi, että syyttäjillä ei ollut käytännössä mitään todisteita Powellin syyllisyydestä.
Fedin aiemmat pääjohtajat ja lainsäätäjät ovat sanoneet tutkinnan heikentävän keskuspankin riippumattomuutta politiikasta.
Powell on ollut keskuspankki Fedin johdossa neljän hallinnon aikana.