Tenniksen maailmanlistan kakkonen Carlos Alcaraz jättäytyy pois toukokuun Ranskan avoimista.
Alcaraz loukkaantui aiemmin huhtikuussa Suomen Otto Virtasta vastaan pelatussa Barcelonan ATP-turnauksen avauskierroksen ottelussa. Espanjalainen jätti lopulta turnauksen kesken.
Alcarazin vamma paljastui tutkimuksissa odotettua pahemmaksi, joten hän jää Ranskan avointen lisäksi sivuun varmuudella myös Rooman Masters-turnauksesta. Paluu tapahtuu vasta siirryttäessä massakentiltä nurmelle ennen Wimbledonin grand slam -turnausta.
– Tämä on minulle vaikeaa aikaa, mutta palaan vahvempana takaisin, Alcaraz lupasi.
Alcaraz on Ranskan avointen kahden edellisen vuoden voittaja.