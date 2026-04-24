Leijonat ja Tanska laittoivat melkoisen karnevaalin pystyyn Kouvolassa. Suomi voitti maalijuhlat varsin harvinaisin lukemin 10–5. Ottelu oli osa Leijonien MM-leirityksen ohjelmaa.
Tanska kiipesi kolmannen erän alussa kahdella pikamaalilla 5–5-lukemiin. Sen jälkeen erikoinen ottelu otti viimeiset kierteensä: Leijonat rykäisi nimittäin irti ja takoi erään peräti viisi maalia.
Leijonien ykkösketjun keskushyökkääjä Janne Kuokkanen naputti tehot 1+4. Kolmeen pisteeseen ylsivät Patrik Puistola (2+1) ja Valtteri Ojantakanen (0+3). Puolustaja Santeri Hatakka teki kaksi maalia.
Suomen maalissa HPK:n Kim Saarinen pelasi uransa ensimmäisen miesten maaottelun.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-leiritys jatkuu aina kisojen alkuun saakka. MM-turnaus käynnistyy tasan kolmen viikon päästä Sveitsissä Leiriryhmän kokoonpano muuttunee heti ensi viikon alussa.