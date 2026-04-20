Green goddess -salaatti on valtava someilmiö. Nyt tehdään siitä sesonkiin sopiva kotimainen versio!
Huomenta Suomessa nostettiin maanantaina puheenaiheeksi salaattibuumi, joka näkyy niin ruokakaupoissa kuin sosiaalisessa mediassakin.
Ruokavaikuttaja ja kokki Anna Monto-Vartiainen tunnetaan viikottaisista salaattiohjeistaan, joista on tullut suosittuja somessa. Ruokavaikuttajan kaikkien aikojen suosituimmaksi salaattiohjeeksi on noussut "Green Kaalisalaatti", josta Monto-Vartiainen valmisti nyt keväisen version Huomenta Suomessa.
Helppo, hyvä ja edullinen varhaiskaalisalaatti!
Vihreän kaalisalaatin ohje pohjautuu suosittuun green goddess -salaattiin, josta on muutaman viimeisen vuoden aikana tullut todellinen someilmiö. Salaatti rakentuu pääsosin vihreistä aineksista ja aateloidaan herkullisella vihreällä kastikkeella.
– Muokataan tätä kevääseen ja otetaan varhaiskaali, jota löytyy nyt kaupoista, Monto-Vartiainen demonstroi Huomenta Suomessa.
Green goddess -tyyliseen kastikkeeseen sujahtaa sen sijaan kotimaista hernettä, turkkilaista jogurttia ja raejuustoa. Salaatti sopii Monto-Vartiaisen mukaan monenlaisiin tilanteisiin.
– Se on ihana niin lounaalla, kesällä grilliruoan kanssa kuin esimerkiksi kesän juhlissakin.
Mikä parasta, salaatti on todella helppo valmistaa ja sen raaka-aineet ovat edullisia.
