Britannian poliisi takavarikoi yli 4400 väärennettyä jalkapallopelipaitaa suuressa jalkapallon MM-kisoihin liittyvässä ratsiassa lauantaiaamuna keskisessä Englannissa sijaitsevassa Midlandsissa.
Poliisi suoritti ratsian yhdellä maan suurimmista ulkoilmatoreista. Yhtä kojuista oli seurattu jo pitkään, kun se kauppasi MM-kisojen suurimpien maiden pelipaitoja halpoina väärennöksinä.
Yksi ihminen pidätettiin epäiltynä väärennettyjen tuotteiden levittämisestä.
Britannian poliisilla on käynnissä Bloxwich-niminen kampanja, jossa pyritään laajalla viranomaisyhteistyöllä kitkemään väärennettyjen tuotteiden sekä erityisesti jalkapallopelipaitojen myyntiä ja levittämistä ennen kesäkuussa käynnistyvää MM-turnausta.
Takavarikoitujen väärennösten yhteenlaskettu arvo tarkoitti noin 400 000 punnan eli noin 460 000 euron tappiota laillisten pelipaitojen markkinoille.
– Monet pitävät tällaista melko vähäisenä rikoksena. Ymmärrän, että he haluavat ostaa pelipaidan lapsilleen tai itselleen tulevia MM-kisoja ajatellen, mutta tällainen rikos johtaa suurempaan rikollisuuteen, rikosylikonstaapeli Jamie Kirk sanoi The Athleticille.
– Kauppa saattaa vaikuttaa edulliselta, mutta todellisuudessa väärennettyjen tuotteiden ostaminen voi rahoittaa vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten rahanpesua, ihmiskauppaa ja huumekauppaa.