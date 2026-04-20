Miltä maailman tilanne näyttää presidenttimme näkökulmasta, kysytään Asian ytimessä maanantaina.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee parhaillaan Jordaniassa, josta hänen matkansa jatkuu Egyptiin. Stubb tapaa maiden johtajat ja tarkoitus on keskustella muun muassa Lähi-idän sotaisasta tilasta sekä Hormuzinsalmesta.
Jordanian kuninkaan tapaamisen lisäksi Stubb on viikonlopun aikana ehtinyt vierailla Ammanissa Idare-kansalaisjärjestön työpajalla ja pitää luennon Jordanian yliopistossa.
Miltä maailman tilanne näyttäytyy Suomen kokoisen valtion presidentille, joka on saavuttanut mainetta myös Trump-kuiskaajana?
MTV Uutisten ulkomaankirjeenvaihtaja Niko Nurminen haastattelee tasavallan presidenttiä Jordaniassa.
