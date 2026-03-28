Ex-tyttöystävä heräsi sohvalta siihen, kun uhria uhattiin veitsellä.

Poliisin kuulustelukertomukset valottavat, mitä marraskuisena aamuna viime vuonna Espoon Nöykkiössä tapahtui.

21-vuotiasta kehonrakentajaa syytetään murhasta. Syytteen mukaan hän iski 19-vuotiasta miestä kymmeniä kertoja keittiöveitsellä. Uhri kuoli tapahtumapaikalle. Syynä veritekoon oli mustasukkaisuus.

Mies oli yllättänyt ex-tyttöystävänsä ja uhrin nukkumasta asunnon sohvalta. Vaikka 21-vuotias oli eronnut ex-tyttöystävästään, asuivat he vielä samassa kaksiossa Espoon Nöykkiössä.

Henkirikos tapahtui Espoon Nöykkiössä marraskuussa 2025.

21-vuotias tunsi 19-vuotiaan uhrin entuudestaan. Nainen oli "hengaillut" 19-vuotiaan miehen kanssa kesällä 2024, kun suhde 21-vuotiaan miehen kanssa oli tauolla. He olivat tutustuneet toisiinsa yhteisessä työpaikassa hampurilaisravintolassa.

Tekoa edeltävänä yönä ex-tyttöystävä ja 19-vuotias mies olivat olleet yökerhoissa Helsingissä. Illan aikana he olivat juoneet alkoholia. Aamuyöllä he tulivat Nöykkiöön taksilla. 21-vuotias mies oli puolestaan viettänyt aikaa kotonaan Nöykkiössä ja ystävänsä luona Finnoossa. Hän oli juonut alkoholia ja käyttänyt ekstaasia.

Epäilty huusi sohvan vieressä veitsi kädessä

Poliisikuulustelussa ex-tyttöystävä kertoi heränneensä sohvalta 21-vuotiaan entisen poikaystävänsä huutoon.

– Xx (epäillyn tekijän nimi) oli sohvan edessä ja huusi puukko kädessä ja sanoi XX (uhrin nimi) et nouse ylös. Sanoin et mä soitan poliisille ja soitin hätäkeskukseen, kerroin osoitteen, nainen kertoi poliisikuulustelussa marraskuussa 2025.

Nainen kertoi huutaneensa 21-vuotiaalle, että uhri ei ollut tehnyt mitään.

– Sit mä näin vaan ihan vitusti verta. Mun puhelin jäi siihen sohvalle puhelu päällä.