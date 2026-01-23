Luotijuna suistui raiteiltaan sunnuntaina Espanjassa ja törmäsi toiseen luotijunaan.
Viime viikon sunnuntaina yli 40 ihmisen hengen vaatineen Espanjan junaturman syy on selvinnyt, kertoo Reuters.
Málagasta Madridiin matkalla ollut Iryo-luotijuna suistui raiteiltaan suoralla rataosuudella ja törmäsi tämän jälkeen vastakkaisella raiteella kulkeneeseen Renfen Alvia-luotijunaan.
Rautatieonnettomuuksien tutkintaelin CIAF kertoo perjantaina julkaistussa alustavassa raportissa, että kiskossa on tapahtunut murtuma juuri ennen kuin Iroy-luotijuna suistui raiteilta.
Onnettomuudessa kuoli 45 ihmistä ja loukkaantui 120 ihmistä. Kuolonuhreista 42 oli espanjalaisia. Lisäksi onnettomuudessa kuoli yksi marokkolainen, yksi venäläinen ja yksi saksalainen.
Espanjassa on tapahtunut lyhyen ajan sisään kolme junaturmaa.
Tiistaina Gelidassa noin 40 kilometriä Barcelonasta länteen junaradalle sortui seinä, johon juna törmäsi. Onnettomuudessa kuoli ainakin yksi ihminen ja loukkaantui noin 40.
Torstaina Murcian alueella matkustajajuna törmäsi nosturiin, mutta vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin.