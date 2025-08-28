Esko Eerikäinen kommentoi Janne Rauhalan kuolemaa: "Tämä on suuri sokki"

Esko Eerikäinen suree Hunks-kollegansa poismenoa.
Scandinavian Hunks -ryhmässä tanssinut Janne Rauhala on kuollut. Kuolinuutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska.
Asian vahvistaa MTV Uutisille Rauhalan Scandinavian Hunks -kollega Esko Eerikäinen.
Eerikäinen viestitti, että sai tietää Scandinavian Hunks -kollegansa kuolemasta eilen illalla.
– Tämä on suuri sokki. Hunks-ryhmä ottaa osaa. Olimme ja olemme veljiä toisillemme, Eerikäinen sanoo.
Eerikäinen muisteli edesmennyttä ystäväänsä myös Instagram-tarinapostauksessaan keskiviikkoiltana 27. elokuuta. Hän jakoi tarinaansa kuvakaappauksen lämminhenkisistä viesteistä, jotka oli saanut Rauhalalta.
Scandinavian Hunks -ryhmästä tunnettu Janne Rauhala on kuollut.
– Oon sanaton... Lepää rauhassa Janne, Eerikäinen kirjoitti kuvakaappauksen yhteydessä.
Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan niiden julkaisusta.
Seiskan mukaan Rauhala oli mukana Scandinavian Hunksien viimeisessä kokoonpanossa ennen ryhmän lopettamista vuonna 2022.
Rauhala julkaisi Instagram-tilillään postauksen vain muutama päivä ennen kuolemaansa. Hän jakoi tililleen otoksen tekemästään taideteoksesta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.