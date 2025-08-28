Esko Eerikäinen kommentoi Janne Rauhalan kuolemaa: "Tämä on suuri sokki"

Esko Eerikäinen suree Hunks-kollegansa poismenoa. All Over Press
Julkaistu 28.08.2025 11:28
Esko Eerikäinen suree Hunks-kollegansa poismenoa.

Scandinavian Hunks -ryhmässä tanssinut Janne Rauhala on kuollut. Kuolinuutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska.

Asian vahvistaa MTV Uutisille Rauhalan Scandinavian Hunks -kollega Esko Eerikäinen.

Eerikäinen viestitti, että sai tietää Scandinavian Hunks -kollegansa kuolemasta eilen illalla. 

– Tämä on suuri sokki. Hunks-ryhmä ottaa osaa. Olimme ja olemme veljiä toisillemme, Eerikäinen sanoo. 

Eerikäinen muisteli edesmennyttä ystäväänsä myös Instagram-tarinapostauksessaan keskiviikkoiltana 27. elokuuta. Hän jakoi tarinaansa kuvakaappauksen lämminhenkisistä viesteistä, jotka oli saanut Rauhalalta. 

1.01111323Scandinavian Hunks -ryhmästä tunnettu Janne Rauhala on kuollut.

– Oon sanaton... Lepää rauhassa Janne, Eerikäinen kirjoitti kuvakaappauksen yhteydessä.

Seiskan mukaan Rauhala oli mukana Scandinavian Hunksien viimeisessä kokoonpanossa ennen ryhmän lopettamista vuonna 2022.

Rauhala julkaisi Instagram-tilillään postauksen vain muutama päivä ennen kuolemaansa. Hän jakoi tililleen otoksen tekemästään taideteoksesta.

 

