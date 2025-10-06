Kurre Westerlundin äiti menehtyi muusikon syntymäpäivänä.
Muusikko Kurt "Kurre" Westerlund kertoo sosiaalisen median tileillään, että hänen äitinsä on menehtynyt.
Westerlund julkaisi muun muassa Instagram-tilillään kuvan äidistään.
– Mun paskimmat synttärit ikinä. Rakas äitini Anneli nukkui pois tänään aamulla. Sydämeni on niin rikki, Westerlund kertoo Instagramissa.
Muun muassa muusikkokollega Linda Lampenius on ilmaissut osanottonsa Westerlundin suruun. Monet muutkin Westerlundin tukijat ovat esittäneet surunvalitelunsa.
Muusikko täyttää tänään maanantaina 6. lokakuuta 61 vuotta. Westerlund meni heinäkuussa naimisiin Jenna-puolisonsa kanssa.