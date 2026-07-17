Esapekka Lappi yllättyi tallipomonsa sanoista – "Ajattelin, ettei enää tarvitsisi"

– Se kävi Ruotsissa ja nyt täällä. Testiauto tuntuu aivan erilaiselta. Minusta tuntuu, että me testaamme liian vanhoilla osilla, Lappi toteaa.

– Kyllä kolmoskuskin kohdalla tilanne on yleensä just näin. Rehellisesti ajattelin, että jos menisi niin hyvin, että olisi heidän edellään, niin ei niitä enää tarvitsisi tukea, kun eivät he nyt ole pärjänneet yht… tai kyllä ovat he viime aikoina pärjänneet. Mutta pistetilanne on vähintäänkin haastava, niin en ajatellut, että enää tarvitsisi välttämättä. Pitää kuunnella, mitä he sanovat, Lappi sanoo.