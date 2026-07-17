Hyundain Esapekka Lappi yllättyi kuullessaan Hyundain urheilujohtajan Andrew Weathleyn sanoista.
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Lappi ajaa tänä viikonloppuna vasta kauden kolmannen MM-rallinsa, kun kausi jatkuu Virossa. Ennen Viron ja Suomen MM-ralleja Lappi oli mukana Hyundain testeissä.
Hyundai-kuljettajien Viron MM-rallin säädöt on pitkälti tehty Lapin testiajojen perusteella.
– Ajoin ensimmäisenä molemmissa testeissä, ja kaikilla on nyt samanlaiset autot. Auto oli testeissä tosi hyvä. Oli tosi helppo ajaa. Ouninpohjassa mulla oli takki tyhjä, ettei ole enää mitään, millä saisimme auton paremmaksi. Me emme löydä enää mitään. Se varmaan on tuon auton puolesta tuossa. Minusta tuntuu, ettei se silti riitä Toyotaa vastaan, Lappi pohtii rehellisesti.
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Testit ovat kuitenkin paljastaneet yhden merkittävän ongelma. Testiauto ja kisa-auto ovat hyvinkin erilaisia.