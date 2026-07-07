Toyotan apulaistallipäällikkönä toimiva Juha Kankkunen uskoo, että Jaspar Vaherista tulee vielä huippukuljettaja.

Virolaiskuski Vaher säväytti alkukeväästä Ruotsin EM-rallissa. Nuorukainen johti rallia, mutta kisa päättyi lopulta ulosajoon ja sitä seuranneeseen keskeytykseen.

Kesäkuun alkupuolella ajetussa Jyväkylän SM-rallissa tärähti sitten uran ensimmäinen isompi voitto ja taakse jäivät sekä SM-sarjan kärkinimi Esapekka Lappi että Ruotsin EM-rallin voittanut Mikko Heikkilä.

– Erittäin lupaava nuorukainen, todella hyvä kaveri. Kävin katsomassa hänen testiään. He testasivat maatilani lähellä, kotierikoiskokeellani Lankamaalla. Kyllä tästä pojasta kuullaan vielä.

Kankkunen ei ollut yllättynyt, että Vaher pystyi lyömään Jyväskylän SM-rallissa Lapin.

– Ei yllätä lainkaan. Hän on aina ollut todella lahjakas kuljettaja. Hän teki Jyväskylässä todella hyvää työtä, se täytyy sanoa.

– Kun ottaa huomioon, että Vaher ajaa vasta ensimmäistä kauttaan nelivetoisella autolla, hän on erittäin lupaava kuljettaja. Uskon, että hänestä tulee tulevaisuudessa huippukuljettaja, Kankkunen povaa.

Seuraavaksi Vaher valmistautuu uransa ensimmäiseen MM-ralliin, kun nuorukainen osallistuu ensi viikolla ajettavaan Viron MM-osakilpailuun WRC2-luokassa.

Nuorukainen myöntää, hän odottaa kotikisaa erittäin suurella mielenkiinnolla, mutta pitää silti jalat maassa.

– Ehdottomasti. Tämä on ensimmäinen MM-rallini, joten odotuksia ei voi asettaa liian korkealle. Tietenkin haluan verrata itseäni muihin kuljettajiin, mutta katsotaan, miten käy.

– Kilpailu MM-sarjassa on todella kovatasoista, joten siitä tulee varmasti mielenkiintoista. Mutta kuten sanoin, minulla ei ole vielä kokemusta MM-ralleista.