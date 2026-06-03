28-vuotiasta miestä epäillään puolisonsa tapon yrityksestä.
Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi eilen 28-vuotiaan miehen epäiltynä tapon yrityksestä liittyen Orimattilan Artjärvellä viime perjantaina tapahtuneeseen ampumiseen.
Miehen epäillään ampuneen puolisoaan yksityisasunnossa. Uhri kuljetettiin sairaalahoitoon.
Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä.
Koska miehellä ei ole aseen hallussapitolupaa, häntä epäillään myös törkeästä ampuma-aserikoksesta.
Kyse on lähisuhdeväkivallan esitutkinnasta, ja tutkintavankeuden perusteena on vaikeuttamisvaara.
Syyte on nostettava syyskuun 3. päivään mennessä.