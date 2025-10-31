



Suomalainen tekoälyohjelma levittäytyy amerikkalaisiin kouluihin. Amerikan valloitus ei ole helppoa, mutta perustaja Kaisa Vuorinen on kävellyt sisukkaasti koulujen ovelta ovelle. Halloween-koristelut ovat ottaneet vallan alakoululaisten luokasta Pennsylvaniassa. Kummitukset, hämähäkit eivätkä virnistävät kurpitsat pelota lapsia, mutta erityisen ilahtuneita lapset ovat kun iloinen varis ilmestyy luokan seinälle olevaan suureen tietokoneruutuun. Varis on suomalaisen tekoälyohjelman Vahvuusvaris (Strenght Crow) ja luokanohjaaja Emily West aloittaa opetuksen. – Pelaat kaverin kanssa, mutta haluat oman vuorosi, mitä sanoja voit käyttää, kysyy West. 5- ja 6-vuotiaiden kädet nousevat innokkaasti ilmaan. – Ole kiltti, ehdottaa yksi pienistä. – Hienoa, anna ylävitonen, West vastaa. West sanoo huomanneensa oppilaiden käytöksen muuttuneen paremmaksi jo kuukauden aikana tekoälyohjelman käyttöönotosta. Opettajat pystyvät kysymään ohjelmalta neuvoja hankalissa tilanteissa, jos lapsi ei tottele tai lasten vanhempien kanssa on ongelmia. – Olemme jo käsitelleet ystävällisyyttä ja nyt työskentelemme itsehillinnän parissa. Ohjelma esittelee taidon, opimme, miten puhua ja toimia tämän taidon mukaisesti, ja luomme aina uuden tavoitteen, West kuvailee MTV Uutisille.





Pihalla Lapin kota

Tunnin ajomatkan päässä Pittsburgista sijaitsevassa Kalifornian koulupiirin koulussa on noin tuhat oppilasta esikoulusta lukioon. Koulu sijaitsee vanhalla hiiliteollisuudelle tärkeällä alueella ja oppilaat ovat pääosin työläisperheistä.

– Kaikki oppilaamme saavat ilmaisen aamiaisen ja lounaan, joten meidät luokitellaan pienituloiseksi koulupiiriksi. Siitä huolimatta haluamme olla rikkaita mahdollisuuksien suhteen – tarjota lapsillemme niin paljon kuin mahdollista, koulutoimen johtaja Laura Jacob kertoo.

Jacob tutustui suomalaisosaamiseen Suomen vierailullaan.

– Lapsista ei tule tulevaisuuden ohjelmoijia, ellei heillä jo nyt ole tekoälytaitoja sen täyden potentiaalin hyödyntämiseen. Haluan, että lapsistamme tulee parhaita. Haluan oppia parhailta – ja se on suomalainen järjestelmä, Jacob kiteyttää.

Jacob ihastui suomalaisen teknologian ja pedagogiikan lisäksi suomalaiseen yhteisöllisyyteen nuotion äärellä. Omasta Lapin vierailusta innostuneena Jacob rakennutti Lapin henkisen kodan koulun pihalla.

– Muistan kun istuimme Lapissa porontaljojen päällä. Meillä ei ole täällä yhtä paljon poroja, mutta lehmiä riittää, Jacob nauraa ja näyttää istuimia, jotka on pehmustettu lehmän nahoilla.

Amerikassa suuret mahdollisuudet

Lasten ihannoima Vahvuusvaris on Vuorisen Positive Learning -yrityksen maskotti. Varis opettaa taidot ja auttaa lapsia keskittymään. Vuorinen on pedagogiikan asiantuntija ja hänen tekoälyohjelmaa käyttää vajaa kymmenen koulua Pennsylvaniassa ja New Yorkissa.

– Tällä hetkellä me ollaan neuvottelemassa kymmenien muiden koulujen kanssa. Ei pelkästään täällä Pittsburghissa ja Pennsylvaniassa vaan New Yorkissa ja muissa osavaltioissa, Vuorinen sanoo.

Vuorisen yrityksen kokonaisliikevaihto on parhaillaan 600 000–700 000 euroa vuodessa, mutta silmissä kiiltää amerikkalainen unelma. New Yorkissa Vuorinen on kävellyt koululta koululle uusien yhteistyökuvioiden toivossa.

– Tämä on todella suuri liiketoimintamahdollisuus meille. Täällä pelkästään yksi osavaltio on isompi kuin koko Suomi, mitä tulee koulujen määrään ja siihen rahaan mitä heillä on käytettävissä näiden ratkaisujen ostamiseen. Me tavoitellaan, että vähintään vuoden sisällä pystymme tuplaamaan tai triplaamaan liikevaihto Yhdysvalloissa.

Lasten mielestä parasta tekoälyssä on Vahvuusvariksen palkinto. Kun oppilaat osoittavat tarpeeksi positiivista käytöstä, he antavat pisteen Vahvuusvarikselle ja lopussa Varis tanssii heidän kanssaan.

– He pitävät siitä kovasti, West sanoo ja kaikki nousevat ylös tanssimaan.