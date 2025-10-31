Suomalainen tekoälyohjelma levittäytyy amerikkalaisiin kouluihin. Amerikan valloitus ei ole helppoa, mutta perustaja Kaisa Vuorinen on kävellyt sisukkaasti koulujen ovelta ovelle.
Halloween-koristelut ovat ottaneet vallan alakoululaisten luokasta Pennsylvaniassa. Kummitukset, hämähäkit eivätkä virnistävät kurpitsat pelota lapsia, mutta erityisen ilahtuneita lapset ovat kun iloinen varis ilmestyy luokan seinälle olevaan suureen tietokoneruutuun. Varis on suomalaisen tekoälyohjelman Vahvuusvaris (Strenght Crow) ja luokanohjaaja Emily West aloittaa opetuksen.
– Pelaat kaverin kanssa, mutta haluat oman vuorosi, mitä sanoja voit käyttää, kysyy West.
5- ja 6-vuotiaiden kädet nousevat innokkaasti ilmaan.
– Ole kiltti, ehdottaa yksi pienistä.
– Hienoa, anna ylävitonen, West vastaa.
West sanoo huomanneensa oppilaiden käytöksen muuttuneen paremmaksi jo kuukauden aikana tekoälyohjelman käyttöönotosta. Opettajat pystyvät kysymään ohjelmalta neuvoja hankalissa tilanteissa, jos lapsi ei tottele tai lasten vanhempien kanssa on ongelmia.
– Olemme jo käsitelleet ystävällisyyttä ja nyt työskentelemme itsehillinnän parissa. Ohjelma esittelee taidon, opimme, miten puhua ja toimia tämän taidon mukaisesti, ja luomme aina uuden tavoitteen, West kuvailee MTV Uutisille.